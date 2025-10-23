vs. enfrentados (EN VIVO | EN DIRECTO) en la , este jueves 23 de octubre. El duelo, válido por la semifinal de ida, se jugará en el estadio Nacional Julio Martínez. ¿A qué hora juegan? Las acciones inician desde las 5:00 p.m. (horario en Perú). Vale destacar que el duelo tuvo el mismo horario en Colombia y Ecuador. En el caso de Bolivia, Chile o Venezuela, se disputará una hora más tarde; mientras que en países como Argentina, Paraguay , Brasil y Uruguay, son dos horas más. ¿Dónde verlo? La transmisión estará a cargo de ESPN, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV, DIRECTV además de su versión de streaming en las plataformas de Disney Plus. Además, también podrá ser visto por DSPORTS. Asimismo, te recomendamos no usar Fútbol Libre TV, señal pirata.

Lanús vs. U. de Chile por Copa Sudamericana. (Video: LFP)
