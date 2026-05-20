vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente por la fecha 5 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? DSports tiene los derechos para transmitirlo en todo el territorio latinoamericano, disponible en el servicio de paga de DIRECTV, además de su versión de streaming en la plataforma de DGO. ¡No recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este miércoles 20 de mayo desde las 7:30 p.m. (horario en Perú, con dos horas más en Argentina) y tendrá lugar en el Estadio Más Monumental.

Partido, River vs. Bragantino: juegan por Copa Sudamericana vía DIRECTV y DSports. (Video: River Plate TV)
Partido, River vs. Bragantino: juegan por Copa Sudamericana vía DIRECTV y DSports. (Video: River Plate TV)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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