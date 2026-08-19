Este miércoles 19 de agosto desde las 7:30 p.m. (horario peruano), chocan EN VIVO y EN DIRECTO, por la . ¿Cómo ver este partido de los octavos de final? La transmisión estará a cargo de las señales de . Ojo: Pelota Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio Nemesio Camacho (Bogotá, Colombia) será el escenario de este duelo y comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, mientras que siete horas más en España. ¡No te lo pierdas!

Pelota Libre TV EN VIVO, River vs. Santa Fe por ESPN y DGO (Video: River Plate)
Pelota Libre TV EN VIVO, River vs. Santa Fe por ESPN y DGO (Video: River Plate)
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC