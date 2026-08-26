Desde el Estadio Más Monumental, vs. jugaron por la vuelta de los octavos de final de la . ¿A qué hora inició el encuentro? El encuentro se disputó este miércoles 26 de agosto a las 7:30 p.m. (hora peruana, al igual que en Ecuador y Colombia, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay). Ojo, no lo busques por Pelota Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. ¿En qué canales viste la transmisión de este partido? El duelo estuvo disponible en la parrilla de señales como Movistar TV, DIRECTV o Claro TV. Además de su plataforma de streaming Disney Plus Premium.

Por Copa Sudamericana, River vs. Santa Fe por ESPN y Disney (Video: Santa Fe)
Por Copa Sudamericana, River vs. Santa Fe por ESPN y Disney (Video: Santa Fe)

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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