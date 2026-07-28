Desde el Estadio José Dellagiovanna, este martes 28 de julio se llevó a cabo el partido entre vs. , por la vuelta de los play-offs de la . ¿Cuáles fueron los horarios de este encuentro según el país donde se vio? En Perú, Colombia y Ecuador, el compromiso arrancó a las 5:00 p.m.; en Bolivia, Chile y Venezuela comenzó a las 6:00 p.m.; en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay inició a las 7:00 p.m.; en México fue a las 4:00 p.m.; y en España a las 12:00 a.m. del miércoles. Los canales de transmisión también variaron según el país. En gran parte de Sudamérica se pudo ver por ESPN (Disney Plus Premium) y DSports (DIRECTV y DGO), mientras que en Argentina también estuvo disponible mediante ESPN. Ojo, Pelota Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.

Nacional vs Tigre se enfrentan por los play-offs de la Copa Sudamericana. (Video: Conmebol)
Nacional vs Tigre se enfrentan por los play-offs de la Copa Sudamericana. (Video: Conmebol)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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