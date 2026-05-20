Este miércoles 20 de mayo desde las 7:30 p.m. (horario peruano), vs. chocan EN VIVO y EN DIRECTO, por la quinta jornada de la . ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de las señales de DSports (DIRECTV y DGO). Ojo: Pelota Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio Más Monumental será el escenario de este duelo y comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, mientras que siete horas más en España. ¡No te lo pierdas!

River vs. Bragantino: ver transmisión vía DIRECTV y DGO (DSports). (Video: LPF)
River vs. Bragantino: ver transmisión vía DIRECTV y DGO (DSports). (Video: LPF)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

TAGS RELACIONADOS