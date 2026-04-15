River vs. Carabobo FC se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente por la fecha 2 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? ESPN tiene los derechos para transmitir este encuentro en toda Latinoamérica, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su alternativa de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus Premium. ¡No recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este miércoles 15 de abril desde las 7:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Más Monumental.

River vs. Carabobo FC se enfrentan por la Copa Sudamericana. (Video: River Plate)
River vs. Carabobo FC se enfrentan por la Copa Sudamericana. (Video: River Plate)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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