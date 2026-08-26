River vs. Santa Fe por Copa Sudamericana (Composición: Depor)
River vs. Santa Fe por Copa Sudamericana (Composición: Depor)

vs. juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por el partido de vuelta de los octavos de final de la . ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? El duelo se podrá ver por la señal de ESPN y mediante Disney Plus Premium. Ojo, no lo busques por Pelota Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. El encuentro se disputará este miércoles 26 de agosto en el Estadio Más Monumental. ¿A qué hora inicia el encuentro? A las 7:30 p.m. (hora peruana). En Brasil, Argentina y Uruguay comenzará a las 9:30 p.m., mientras que en Colombia y Ecuador será a las 7:30 p.m.

River vs. Santa Fe por Copa Sudamericana por ESPN y Disney (Video: Santa Fe)
River vs. Santa Fe por Copa Sudamericana por ESPN y Disney (Video: Santa Fe)

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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