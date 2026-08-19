se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a la ida de los de la . ¿En qué canales ver la transmisión del partido? DSports tiene los derechos para transmitirlo en todo el territorio latinoamericano, disponible en el servicio de paga de DIRECTV, además de su versión de streaming en la plataforma de DGO. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este miércoles 19 de agosto desde las 7:30 p.m. (horario en Perú, con dos horas más en Brasil) y tendrá lugar en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.

River vs. Santa Fe EN VIVO por DGO (Video: River Plate)
River vs. Santa Fe EN VIVO por DGO (Video: River Plate)
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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