Sao Paulo vs. Rosario Central EN VIVO por FOX Sports 2 se enfrentan este jueves a las 7:30 p.m. (hora peruana) en el duelo correspondiente a la primera fase de la Copa Sudamericana 2018 en el Estadio Gigante de Arroyito de Argentina. Christian Cueva podría tener acción en el certamen continental.



El tres veces campeón de la Copa Libertadores, Sao Paulo , se presenta como favorito en el duelo en el que visitará a Rosario Central , que vuelve a la Copa Sudamericana después de cuatro años, en lo que será su cuarta participación en este torneo.



El equipo 'canalla', tal como se conoce a los rosarinos, cumple una campaña irregular en la Superliga Argentina, donde se ubica en el 14° lugar, muy lejos del líder Boca Juniors, pero con aspiraciones de luchar en las cinco fechas restantes por un lugar en la Copa Sudamericana del próximo año



El entrenador del equipo rosarino, Leo Fernández, ya confirmó el equipo para recibir este jueves al Sao Paulo , con la participación del experimentado artillero Marco Ruben en el ataque y con un mediocampo poblado.



"Somos frontales. Siento que este es el mejor equipo que tengo, y lo que necesitamos para esta fase. Vamos a jugar con tres volantes y un enlace, y por momentos buscaremos sumar tres delanteros. Queremos un mediocampo con mucha gente", contó Fernández después de estudiar a su rival.



Sao Paulo , por su parte, campeón de la Sudamericana en el 2012, viene de despedirse en las semifinales del campeonato Paulista frente a Corinthians, con el que perdió en la tanda de penales luego de repartirse victorias por 1-0. La semana pasada, los dirigidos por Diego Aguirre, cayeron por 2-1 frente a Atlético Paranaense por la Copa de Brasil.



Aguirre, a diferencia de Fernández, no tiene clara la alineación y probó en los últimos entrenamientos varias formaciones distintas. El zaguero Anderson Martins y el lateral izquierdo Júnior Tavares no viajaron a Argentina por lesión.



"Será un juego muy difícil e importante para nosotros. Es una oportunidad para conseguir un buen resultado y cerrar la llave en casa. Es un compromiso grande y lo tenemos que asumir de la mejor manera", dijo en la previa el delantero Santiago Tréllez.



Llamó la atención la ausencia en la delegación del fichaje estrella de este año, el atacante Diego Souza, reservado para que mejore su estado físico. Aguirre adelantó días antes que el peruano Christian Cueva era un gran elemento en la institución ‘tricolor’, pero que había decidido no alinearlo para darle minutos recién en el segundo tiempo.



Sao Paulo ya se instaló en Rosario después de un viaje extenso de once horas, y sólo hará un entrenamiento previo al duelo por Copa Sudamericana. El encuentro será arbitrado por el peruano Víctor Hugo Carrillo, secundado por Michael Orué y Stephen Atoche.



Rosario Central vs. Sao Paulo: alineaciones probables

Rosario Central: Jeremías Ledesma, Nahuel Gómez, Fernando Tobio, Oscar Cabezas, Alfonso Parot, Maximiliano Lovera, Joel López Pisano, Maximiliano González, Federico Carrizo, Fernando Zampedri y Marco Ruben. Entrenador: Leo Fernández.



Sao Paulo: Sidao, Eder Militao, Rodrigo Caio, Arboleda, Régis, Jucilei, Valdivia, Liziero, Reinaldo, Nené y Santiago Tréllez. Entrenador: Diego Aguirre.