En el estadio Pedro Bidegain, San Lorenzo vs. Fortaleza se enfrentan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por la jornada 2 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2023. El partido empezará a las 5:00 de la tarde (hora ecuatoriana y peruana) y 7:00 p. m. (hora argentina). Va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por ESPN, Star Plus y Futbol Libre TV. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí.

El San Lorenzo y el Fortaleza se enfrentarán en un encuentro que probablemente defina el liderato en su zona y aclare la clasificación a octavos. Los brasileños son primeros, por mejor diferencia de goles, tras ganar en la primera jornada al Palestino chileno (4-0), mientras que los argentinos vienen de vencer a Estudiantes de Mérida por 0-1 en su debut del torneo sudamericano.

Los porteños caminan con paso firme en el torneo local y es el único que sigue la estela del líder, River Plate. Actualmente, es segundo, con 24 unidades, tras empatar sin goles en su visita al Talleres y acumula cuatro duelos sin derrotas. Sin embargo, podría quedarse sin su mediocampista Jalil Elías, ya que sufrió una “fractura de huesos propios nasales y traumatismo de cráneo” durante el juego anterior,

Por su parte, el equipo fortalecense, arrancó el Campeonato Brasileño con un leve traspié al igualar 1-1 frente a Internacional, aunque encadena igualmente otros tres encuentros sin caer en los distintos certámenes locales. Fortaleza se consagró por quinto año consecutivo en el Campeonato Cearense, que corresponde al estado brasileño de Ceará.

Tres de ellos fueron logrados en la ‘era Vojvoda’, exfutbolista de los españoles Compostela, Algeciras, Cultural Leonesa y Baza, y quien, desde 2021, ha acumulado esos títulos y la Copa do Nordeste. En una plantilla de mayoría brasileña, figuran cuatro argentinos, Emanuel Benítez, Tomás Pochettino —ex de Boca y River—, Juan Martín Lucero y Silvio Romero, y el colombiano Brayan Ceballos.

El ‘Ciclón’, ganador de la Copa Libertadores en 2014, promete pelea en la Sudamericana, un torneo que conquistó en su primera edición, la de 2002, precisamente bajo la batuta de su actual técnico, Insúa, quien regresó el año pasado al conjunto azulgrana tras su periplo por clubes de Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia. Enfrente, un Fortaleza, con escasa experiencia internacional, ya que, con anterioridad, solo jugó la Copa Sudamericana de 2020.

¿A qué hora juegan San Lorenzo vs. Fortaleza?

El partido de San Lorenzo vs. Fortaleza está programado para jugarse este jueves 20 de abril en el Estadio Pedro Bidegain, aunque la hora podría variar, según el país en el que te encuentres. En Perú, Colombia y Ecuador, por ejemplo, el duelo arrancará a las 5:00 pm; mientras que en Bolivia será a las 6:00 p.m. y en Brasil, Argentina, Chile y Uruguay iniciará a las 7:00.

¿Cómo y dónde ver San Lorenzo vs. Fortaleza?

Si estás a la expectativa por este nuevo juego y no quieres perderte ni un solo segundo del encuentro, te informamos que podrás vivir el San Lorenzo vs. Fortaleza desde Argentina a través de la señal de ESPN, ESPN 2 y Star Plus. Además, recuerda que todas las incidencias, minuto a minuto, las podrás vivir en la web de Depor.

San Lorenzo vs. Fortaleza: posibles alineaciones

San Lorenzo: Augusto Batalla; Rafael Pérez, Federico Gattoni, Gastón Hernández; Agustín Giay, Jalil Elías, Malcom Braida, Cristian Nahuel Barrios; Andrés Vombergar, Adam Berrio e Iván Leguizamón

Augusto Batalla; Rafael Pérez, Federico Gattoni, Gastón Hernández; Agustín Giay, Jalil Elías, Malcom Braida, Cristian Nahuel Barrios; Andrés Vombergar, Adam Berrio e Iván Leguizamón Fortaleza: Fernando Miguel; Tinga, Emanuel Britez, Titi, Bruno Pacheco; Calebe, Lucas Sasha, Caio Alexandre, Moisés Vieira; Juan Martín Lucero y Thiago Galhardo

¿Dónde jugarán San Lorenzo vs. Fortaleza por Copa Libertadores?

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.