Erling Braut Haaland es el delantero de moda en el fútbol europeo. Brilla en la Premier y en la Champions League y, a falta de dos meses para el final de temporada, el futbolista noruego apunta a romper hasta los récords más inimaginables. Todo se lo debe al gran talento que lleva en las botas, aunque también a una artimaña que lo hace incontrolable en el ataque del Manchester City. Así lo ha revelado Ben Mee, un defensor del Brentford que enfrentó al ‘Vikingo’ hace unos meses y tuvo que soportar sus pellizcos. Sí, el ‘Cyborg’ se ayuda con los pellizcos para superar a los rivales.

En entrevista con el programa Monday Night Football de Sky Sports, Mee recordó el histórico triunfo del Brentford (2-1) en el estadio Etihad en diciembre pasado. En aquel partido, el defensor de las ‘Abejas’ tuvo que marcar a Haaland, sin imaginar que el ex del Borussia Dortmund recurriría a los pellizcos.

“Es un chico poderoso y hemos tenido un pequeño ‘enganchón. Hubo pequeños pellizcos aquí y allá entre él y yo”, confesó Mee, cuyas declaraciones llamaron la atención de Jamie Carragher. A la pregunta de quién fue el que más pellizcó, el zaguero inglés dijo: “Más él, para ser justos. Pero no me importa, me gusta”.

Por otro lado, el defensor del Brentford contó cómo es marcar a los delanteros de la clase de Erling Haaland, a quién volverá a enfrentar en la última fecha de la Premier League. “Obviamente, intentamos ser físicos con él y utilizar nuestro cuerpo dentro y alrededor del área para evitar que se coloque en cualquier posición que desee”.

Ben Mee en el enfrentamiento contra Haaland.





¿Cuándo vuelve a jugar Haaland vs. Bayern Munich?





El duelo de vuelta de cuartos de final entre el Manchester City y los alemanes está programado para el miércoles 19 de abril. El duelo se jugará en Allianz Arena a partir de las 2 de la tarde y será transmitido para toda América Latina a través de ESPN, STAR Plus y HBO MAX.

Pese al 3-0 de la ida, Pep Guardiola, DT del City, es cauto y cree que la eliminatoria no está decidida: “Es un resultado increíble, pero sé lo que significa ir a Múnich y que tendremos que hacer algo diferente para no sufrir. Vamos allí a marcar goles y a ganar el partido”.





