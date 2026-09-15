vs. jugaron por la vuelta de los cuartos de final de la . ¿En qué canales viste la transmisión de este partido? El duelo se pudo ver por la señal de ESPN, mientras que otra de las alternativas fue Disney Plus Premium para toda Sudamérica. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. ¿A qué hora inició el encuentro? A las 5:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador; a las 7:00 p.m. en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay; y a las 4:00 p.m. en México. El partido se disputó este martes 15 de septiembre en el Estadio Sao Januario.

Por Copa Sudamericana, Santa Fe vs. Vasco da Gama: ver transmisión de ESPN y Disney Plus. (Video: Santa Fe)
Por Copa Sudamericana, Santa Fe vs. Vasco da Gama: ver transmisión de ESPN y Disney Plus. (Video: Santa Fe)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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