En el Estadio Defensores del Chaco, Sportivo Trinidense vs. Nacional Potosí se enfrentarán EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE este martes 23 de abril por la fecha 3 de la Copa Sudamericana 2024. El partido será crucial tanto para los equipos paraguayos como bolivianos, ya que buscan su primera victoria en el torneo. El encuentro comenzará a las 7:00 de la noche (hora de Perú y una hora más tarde en Paraguay y Bolivia) y será transmitido GRATIS por ESPN y Star Plus para América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

Sportivo Trinidense vs. Nacional Potosi: posibles alineaciones

Nuñez; Díaz, Benítez, Vera, Alonso; Romero, Romero, Salcedo, Andrada; Riveros, de la Cruz. Nacional Potosi: S. Mustafá, O. Baldomar, M. Ortiz, E. Restrepo, H. Leaños, J. Andía, D. Hoyos, O. Duarte; S. Galindo; G. Cristaldo, M. Prost.