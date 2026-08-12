Tigre vs. Montevideo City se midieron en el compromiso correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. ¿En qué canales viste la transmisión del partido? DSports y ESPN tienen los derechos para transmitirlo en todo el territorio latinoamericano, disponible en el servicio de paga de DIRECTV, además de sus versiones de streaming en las plataformas de DGO y Disney Plus Premium. ¡No recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV! ¿Cuándo se jugó y a qué hora? El choque estuvo pactado para este miércoles 12 de agosto desde las 5:00 p.m. (horario en Perú, con dos horas más en Argentina) y tuvo lugar en el Estadio José Dellagiovanna.

Tigre vs. Montevideo City: previa del partido

¿Cómo ver DSports por DIRECTV para seguir Tigre vs. Montevideo City?

El partido entre Tigre y Montevideo City será transmitido por DSports, señal exclusiva de DIRECTV en Latinoamérica. Los clientes del servicio satelital podrán seguir el encuentro en vivo con la cobertura completa de la Copa Sudamericana.

¿Cómo ver Tigre vs. Montevideo City por DGO?

Quienes prefieran ver el partido por internet podrán hacerlo a través de DGO, la plataforma de streaming de DIRECTV. Solo es necesario iniciar sesión con una suscripción activa para acceder a la señal en vivo de DSports desde cualquier lugar.

¿Cómo ver DSports en Smart TV?

Los usuarios pueden descargar la aplicación oficial de DGO en televisores inteligentes compatibles, iniciar sesión con su cuenta y acceder a la señal de DSports para disfrutar del partido en una pantalla grande.

¿Cómo ver DSports desde el celular o la tablet?

El encuentro también podrá seguirse desde dispositivos móviles mediante la aplicación DGO, disponible para Android y iPhone. Solo necesitas conexión a internet y una cuenta activa para acceder a la transmisión en vivo.

¿Cómo ver Tigre vs. Montevideo City desde una computadora?

Si prefieres seguir el partido desde una PC o laptop, puedes ingresar al sitio web de DGO, iniciar sesión y seleccionar la transmisión en vivo de DSports para disfrutar del encuentro desde tu navegador.

¿Qué necesito para ver DSports por DGO?

Para acceder a la transmisión es necesario contar con una suscripción activa a DGO o ser cliente de DIRECTV con acceso a la plataforma. Una vez dentro, podrás ingresar a la señal de DSports y seguir toda la cobertura del partido.

¿En qué dispositivos está disponible DGO?

DGO es compatible con computadoras, celulares Android y iPhone, tablets, Smart TV, Apple TV, Android TV, Chromecast, Roku, Amazon Fire TV y otros dispositivos de streaming compatibles.

¿Qué ofrece DSports además del Tigre vs. Montevideo City?

Además de transmitir el partido entre Tigre y Montevideo City, DSports ofrece una amplia cobertura de la Copa Sudamericana, así como otras competiciones internacionales de fútbol y diversos eventos.

Tigre vs. Montevideo City por DIRECTV y DSports (Video: LPF)