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Tigre vs. Nacional (1-2): resumen extendido y mejores jugadas por Copa Sudamericana
Tigre vs. Nacional jugaron por el partido de vuelta de los play-offs de la Copa Sudamericana 2026. ¿En qué canales viste la transmisión de este compromiso? En gran parte de Sudamérica, el encuentro pudo seguirse por la señal de DSports, disponible para los clientes de DIRECTV y mediante la plataforma DGO, además de ESPN, que también estuvo disponible a través de Disney Plus Premium. En Brasil, otra de las alternativas será Paramount+. Ojo, no lo busques por Pelota Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. ¿A qué hora inició el partido? A las 5:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador; 6:00 p.m. en Bolivia y Chile; 7:00 p.m. en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay; y 4:00 p.m. en México. El encuentro se disputó el martes 28 de julio en el Estadio José Dellagiovanna.
Nacional vs Tigre se enfrentan por los play-offs de la Copa Sudamericana. (Video: Conmebol) SOBRE EL AUTOR
Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.