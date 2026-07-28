vs. jugaron por el partido de vuelta de los play-offs de la . ¿En qué canales viste la transmisión de este compromiso? En gran parte de Sudamérica, el encuentro pudo seguirse por la señal de DSports, disponible para los clientes de DIRECTV y mediante la plataforma DGO, además de ESPN, que también estuvo disponible a través de Disney Plus Premium. En Brasil, otra de las alternativas será Paramount+. Ojo, no lo busques por Pelota Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. ¿A qué hora inició el partido? A las 5:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador; 6:00 p.m. en Bolivia y Chile; 7:00 p.m. en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay; y 4:00 p.m. en México. El encuentro se disputó el martes 28 de julio en el Estadio José Dellagiovanna.

Nacional vs Tigre se enfrentan por los play-offs de la Copa Sudamericana. (Video: Conmebol)
Nacional vs Tigre se enfrentan por los play-offs de la Copa Sudamericana. (Video: Conmebol)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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