U. Católica vs. Coquimbo Unido se miden EN VIVO y EN DIRECTO este martes 5 de marzo por la fase previa de la Copa Sudamericana 2024, en busca de un cupo directo a la fase de grupos. El partido, que se jugará en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción, está programado para jugarse desde las 5:00 p.m. (hora peruana, 7:00 p.m. en hora chilena) y será transmitido a través de las señales de ESPN y Star Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo en Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira la siguiente guía de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias.

Alexander Aravena es delantero de la Universidad Católica. (Video: U. Católica)





U. Católica vs. Coquimbo Unido: posibles alineaciones

U. Católica: Gillier; Ampuero, González, Rojas; Soto, Farías, Mena, Menossi, Cuevas; Aravena y Zampedri.

Coquimbo Unido: D. Sánchez; Salinas, S. Sánchez, Hernández, Palma; Camargo, Galani, Neira; Alvarado, Machuca y Johansen.