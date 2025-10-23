Universidad de Chile vs Lanús por Copa Sudamericana. (Diseño: Christian Marlow)
Universidad de Chile vs Lanús por Copa Sudamericana. (Diseño: Christian Marlow)

vs. se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) en el marco del duelo de ida de las semifinales de la . Este duelo está pactado para el jueves 23 de octubre desde las 5:00 p.m. (horario en Perú). Vale destacar que el duelo tuvo el mismo horario en Colombia y Ecuador. En el caso de Bolivia, Chile o Venezuela, se disputará una hora más tarde; mientras que en países como Argentina, Paraguay , Brasil y Uruguay, son dos horas más. La transmisión de este partido va por ESPN, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV, DIRECTV además de su versión de streaming en las plataformas de Disney Plus. Además, también podrá ser visto por DSports. Asimismo, te recomendamos no usar Fútbol Libre TV, señal pirata.

U. de Chile vs. Lanús por Sudamericana. (Video: Lanús)
U. de Chile vs. Lanús por Sudamericana. (Video: Lanús)

TAGS RELACIONADOS