Liga de Quito vs. Fortaleza chocarán (EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / TV) este sábado 28 de octubre, en el marco de la gran final de la Copa Sudamericana 2023. El compromiso se disputará en el Estadio Domingo Burgueño Miguel y comenzará desde las 3:00 de la tarde (hora peruana), bajo la transmisión de los canales DirecTV Sports, DTVGO, Pluto TV, ESPN y la plataforma de streaming STAR Plus en toda Sudamérica. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Engánchate al minuto a minuto más completo de todos, así como conocer la programación de este partidazo por la web de Depor. ¡Atentos!

La palabra de Paolo Guerrero tras clasificar a la final de la Copa Sudamericana con Liga de Quito. (Video: Conmebol)

Liga de Quito vs. Fortaleza: probables alineaciones

Liga de Quito: Alexander Domínguez; Daykol Romero, Bryan Ramírez, Facundo Rodríguez, Leonel Quiñonez; Mauricio Martínez, Ezequiel Piovi; Renato Ibarra, Jhojan Julio, José Angulo; y Paolo Guerrero.

Fortaleza: Joao Ricardo; Tinga, Emanuel Britez, Titi, Bruno Pacheco; Ze Welison, Caio Alexandre; Marinho, Tomás Pochettino, Guilherme; y Juan Lucero.