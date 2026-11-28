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Con Cristiano Ronaldo, Al Nassr vs al Hazem (1-0): video y resumen extendido
Al Nassr vs. Al Hazm chocaron con Cristiano Ronaldo de titular, por la fecha 13 de la Liga Profesional Saudí. ¿En qué canales se pudo ver la transmisión de este partido? El encuentro se pudo seguir por FOX Deportes y Fox Soccer Plus en Estados Unidos, a través de FOX+ en México y mediante Movistar+ en España (mientras que en Sudamérica no contaron con señal televisiva confirmada). Recuerda no buscarlo en Fútbol Libre TV, pues es señal pirata. ¿A qué hora inicia el encuentro? El partido comenzó con las 7:15 a. m. en Perú, Colombia y Ecuador. El compromiso se disputó en el Al-Hazem Club Stadium. Mira el resumen.
Al Nassr vs. Al Hazem EN VIVO por la Saudi Pro League. (Video: BeIn Sports)
Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.