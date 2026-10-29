vs. chocaron con Cristiano Ronaldo de titular, por la fecha 12 de la . ¿En qué canales se pudo ver la transmisión de este partido? El encuentro se pudo seguir por DAZN y mediante el canal de YouTube de FOX Deportes. ¿A qué hora inició el encuentro? El partido comenzará a la 1:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador. El compromiso se disputó en el King Saud University Stadium. Seguiste los detalles de este partido donde Cristiano Ronaldo busca seguir acercándose a su meta de los 1000 goles.

Al Nassr recibe a Al Kholood por la Saudi Pro League. (Video: Al Nassr)
Al Nassr recibe a Al Kholood por la Saudi Pro League. (Video: Al Nassr)

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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