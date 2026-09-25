Remontada de Curazao a Costa Rica (4-3) en la Nations League. (Video: TVD)
Remontada de Curazao a Costa Rica (4-3) en la Nations League. (Video: TVD)

En el debut de la Liga A de la , ganaba 3-0 al descanso ante y parecía que tenía encaminada y asegurada la victoria. De hecho, era una especie de revancha para los ‘ticos’, pues Curazao había participado en el último y ellos no. Pero la selección curazoleña iba a lograr una de las remontadas más épicas e increíbles de los últimos tiempos, marcando cuatro goles en el lapso de 20 minutos: Kenji Gorré (62′ y 78′), Tahith Chong (66′) y Jordi Paulina (82′) completaron el 4-3 y la sorpresa total en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá de la ciudad de San José.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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