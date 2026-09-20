Revisa esta nota para que sepas cómo ver EN VIVO y EN DIRECTO el Real Madrid - Atlético de Madrid por LaLiga 2026-27 vía DAZN. (Foto: Composición Canva - Depor)
Revisa esta nota para que sepas cómo ver EN VIVO y EN DIRECTO el Real Madrid - Atlético de Madrid por LaLiga 2026-27 vía DAZN. (Foto: Composición Canva - Depor)

Real Madrid y Atlético de Madrid se verán las caras este domingo 20 de septiembre en el Estadio Riyadh Air Metropolitano por la Jornada 7 de LaLiga 2026-27. El partido, que iniciará a las 10:15 am ET y 8:15 am en CDMX, apunta a ser emocionante. Si lo quieres mirar EN VIVO y EN DIRECTO, te cuento que podrás hacerlo a través de DAZN. En las siguientes líneas te explicaré cómo.

El Real Madrid - Atlético de Madrid por LaLiga 2026-27 promete ser vibrante de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Depor)
El Real Madrid - Atlético de Madrid por LaLiga 2026-27 promete ser vibrante de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Depor)

¿Dónde ver DAZN EN DIRECTO, Real Madrid - Atlético de Madrid por LaLiga?

En España, el Real Madrid - Atlético de Madrid se verá en DAZN, en su plan Fútbol. El dial para sintonizar el compromiso es el siguiente:

En TV

  • DAZN LaLiga — Dial 55 de Movistar+ y Dial 113 de Orange TV
  • DAZN LaLiga 2 — Dial 58 de Movistar+ y Dial 114 de Orange TV
  • LaLiga TV Bar — Dial 300 de Movistar+

Por streaming

  • DAZN Spain
  • Movistar Plus

Pasos para ver en DAZN LaLiga

  • Ingresar a la página de DAZN España.
  • Registrarte o iniciar sesión.
  • Elegir el plan adecuado. Debes seleccionar el Plan Fútbol o Plan Premium (para ver los partidos de LaLiga EA Sports que se emiten por la plataforma).
  • Elige tu modalidad de pago (anual con pago mensual, mensual sin permanencia o pago único anual)
  • Instala la APP de DAZN en tu Smart TV, móvil, tablet, Fire TV o consola.

¿Cuánto cuesta DAZN en España?

Para ver los partidos correspondientes a los derechos de DAZN, el usuario puede contratar DAZN FÚTBOL desde 19,99 euros al mes con compromiso anual, mientras que la modalidad mensual cuesta 29,99 euros al mes.

  • Mensual: 29,99 €/mes
  • Anual, pago mensual: 19,99 €/mes
  • Anual, pago único: 219,99 €/año
  • Movistar Plus+: Precio según paquete contratado que incluya DAZN LaLiga.
SOBRE EL AUTOR

Soy Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP y Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo casi 10 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo online, y me especializo en artículos de actualidad, deportes y espectáculos para audiencias en EE.UU., México y España.

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