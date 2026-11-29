Por la Jornada 14 de LaLiga 2026, se enfrentarán Deportivo La Coruña y FC Barcelona en el Estadio ABANCA-RIAZOR este domingo 29 de noviembre. El encuentro, que apunta a ser emocionante, empezará a las 10:15 am ET y 9:15 am en CDMX. Si lo quieres ver EN VIVO y EN DIRECTO, te cuento que podrás hacerlo a través de DAZN LaLiga TV. En las siguientes líneas te explicaré cómo.

El partido Deportivo La Coruña - FC Barcelona por la LaLiga 2026 promete ser vibrante de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Depor)

¿Dónde ver DAZN EN DIRECTO, Deportivo La Coruña - FC Barcelona por LaLiga?

En España, el Deportivo La Coruña - FC Barcelona se podrá seguir en directo por DAZN LaLiga, con acceso a través de DAZN y de los operadores de televisión que incluyan el canal en sus paquetes contratados. Los diales de referencia son el 55 de Movistar Plus+ y el 113 de Orange TV. También existen los canales DAZN LaLiga 2 y LaLiga TV Bar, sujetos a la disponibilidad correspondiente en cada plataforma.

En TV

DAZN LaLiga — Dial 55 de Movistar+ y Dial 113 de Orange TV

— Dial 55 de Movistar+ y Dial 113 de Orange TV DAZN LaLiga 2 — Dial 58 de Movistar+ y Dial 114 de Orange TV

— Dial 58 de Movistar+ y Dial 114 de Orange TV LaLiga TV Bar — Dial 300 de Movistar+

Por streaming

DAZN España: transmisión oficial en directo online mediante una suscripción compatible con LaLiga.

transmisión oficial en directo online mediante una suscripción compatible con LaLiga. Movistar Plus+: acceso para clientes con un paquete que incluya DAZN LaLiga.

acceso para clientes con un paquete que incluya DAZN LaLiga. Orange TV: disponible para clientes con una tarifa que incorpore el canal correspondiente.

Pasos para ver en DAZN LaLiga

Para ver el Deportivo La Coruña - FC Barcelona por internet, sigue estos pasos:

Entra en la web oficial de DAZN España o abre su aplicación. Inicia sesión con tu cuenta y comprueba que tu suscripción incluya LaLiga. Busca el partido Deportivo La Coruña - FC Barcelona en la sección de fútbol. Selecciona la retransmisión cuando esté disponible. Disfruta del encuentro desde tu móvil, tablet, ordenador, Smart TV o dispositivo compatible.

¿Cuánto cuesta DAZN LaLiga TV en España?

DAZN dispone de diferentes modalidades de pago en España. Según las tarifas indicadas para esta guía, estas son las opciones de contratación:

Pago mensual sin permanencia: 29,99 € al mes.

29,99 € al mes. Pago anual fraccionado en 12 meses: 19,99 € al mes, con compromiso de 12 meses.

19,99 € al mes, con compromiso de 12 meses. Pago único anual: 219,99 € por año.

Además, DAZN puede ofrecer promociones temporales que reducen la cuota del plan anual fraccionado a entre 9,99 € y 14,99 € al mes, según la temporada y las condiciones de contratación.

Antes de contratar, comprueba que el plan elegido incluya los partidos de LaLiga EA Sports y revisa la duración de la promoción, la permanencia y las condiciones de renovación.

Puedes consultar las condiciones en la página oficial de DAZN España.

¿Dónde ver Movistar Plus+ EN DIRECTO, Deportivo La Coruña - FC Barcelona por LaLiga 2026?

El partido Deportivo La Coruña - FC Barcelona, correspondiente a la jornada 14 de LaLiga 2026, se podrá seguir en España a través de Movistar Plus+ y los canales deportivos incluidos en los paquetes compatibles. La retransmisión estará disponible en Movistar LaLiga y Movistar LaLiga HDR, además de Orange TV y LaLiga TV Bar.

Movistar LaLiga: dial 54 en Movistar y dial 110 en Orange.

dial 54 en Movistar y dial 110 en Orange. Movistar LaLiga HDR: dial 440 en Movistar y dial 111 en Orange.

dial 440 en Movistar y dial 111 en Orange. LaLiga TV Bar: disponible para establecimientos de hostelería mediante el servicio correspondiente.

¿Cómo ver Deportivo La Coruña - FC Barcelona ONLINE por Movistar Plus+?

Los aficionados podrán seguir el Deportivo La Coruña - FC Barcelona ONLINE mediante la plataforma de streaming de Movistar Plus+, siempre que dispongan de una suscripción compatible con el canal que emite el encuentro. Para acceder a la transmisión en directo, deberán ingresar en la aplicación oficial de Movistar Plus+ o en su página web, iniciar sesión con sus credenciales y buscar el canal correspondiente dentro de la programación deportiva.

La emisión podrá reproducirse en dispositivos compatibles, como televisores inteligentes, teléfonos móviles, tabletas y ordenadores, según las condiciones del servicio contratado. Los usuarios de Orange también podrán acceder al partido a través de los canales deportivos incluidos en su paquete de televisión. Antes del inicio, conviene comprobar que la suscripción permite acceder al canal que retransmite el encuentro y que la conexión a Internet sea estable para disfrutar de la señal en directo sin interrupciones.