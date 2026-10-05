Por la Fecha 4 del Grupo B de la Concacaf Nations League 2026, se enfrentarán Honduras y Jamaica este lunes 5 de octubre en el Estadio Nacional Tiburcio Carias Andino. El encuentro empezará a las 10:00 pm ET, 9:00 pm CT, 8:00 pm MT, 7:00 pm PT. Si lo quieres ver EN VIVO y EN DIRECTO, te cuento que podrás hacerlo a través de Deportes TVC. En las siguientes líneas te explicaré cómo.
Dónde ver Deportes TVC EN VIVO, partido Honduras vs. Jamaica por Concacaf Nations League 2026 en TV y Online
Para ver la señal del canal Deportes TVC en vivo y disfrutar del partido Honduras vs. Jamaica por la Jornada 4 del Grupo B de la Concacaf Nations League 2026, así como otros encuentros de la Liga Nacional de Honduras y la Selección, cuentas con las siguientes alternativas oficiales en internet y dispositivos móviles:
|Plataforma Web Oficial y Streaming
|Aplicaciones Móviles Oficiales (App DTVC+)
|Redes Sociales
|Deportes TVC+: Puedes ingresar directamente al sitio web oficial de Deportes TVC+ para ver las transmisiones oficiales de partidos y la señal del canal en directo.
|Puedes descargar la aplicación oficial en tu teléfono o tableta para seguir la señal en alta calidad y acceder a contenidos bajo demanda (VOD):
|YouTube: A través del canal de YouTube Deportes TVC transmiten programas de debate, resúmenes, conferencias y coberturas especiales “De Cerca” antes y después de los encuentros importantes.
|Sección de Partidos en Vivo: Su portal de noticias cuenta con un apartado específico de Deportes TVC Partidos en Vivo donde informan sobre las transmisiones disponibles.
|Para usuarios Android: Disponible en la tienda Google Play de DTVC+.
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|Para usuarios iOS: Disponible en la App Store de Apple para DTVC+.
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Un detalle a mencionar es que, dependiendo del evento o partido, ciertas transmisiones en vivo dentro de la plataforma digital podrían requerir de una suscripción activa o estar sujetas a bloqueos geográficos si te encuentras fuera del territorio hondureño.