El Deportivo Saprissa recibe a su similar de la Liga Deportivo Alajuelense (LDA) en el Estadio Ricardo Saprissa, de la ciudad de San José, por el cuarto partido de la gran final del Torneo Clausura 2023 de la Liga Promérica. Revisa los horarios, las alineaciones probables, la previa y los canales que transmiten el clásico de Costa Rica.

El campeón del fútbol costarricense se define esta noche en el campo de los morados quienes buscarán remontar el 1-0, obra de Carlos Mora, que encajaron en la ida por parte de los manudos en el Alejandro Morera Soto de Alajuela.

Vladimir Quesada, entrenador del Saprissa, confía totalmente en la capacidad de sus dirigidos para cumplir con el objetivo y, asimismo, e hizoun llamado a la hinchada de cara al duelo contra LDA.

“Aunque no estamos contentos, porque no nos gusta perder. Es diferente llegar a nuestro estadio, con nuestra afición, con un 1-0 que con un 3-0. Estamos convencidos de que no va a ser fácil, pero en nuestro estadio podemos darle vuelta a este marcador adverso”, sostuvo en la previa.

¿Cómo se define el título del Clausura 2023?

De momento, Alajuelense cuenta con la ventaja del 1-0 por lo hecho en la ida y solo necesita un empate en casa del Saprissa para levantar el título.

¿Cómo, cuándo y dónde ver Saprissa vs. LDA Alajuelense?

El duelo entre Saprissa y Alajuelense se llevará a cabo desde las 18:00 horas de San José y se verá EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO por el canal de FUTV y el servicio streaming de TDMAX.

¿Cuándo juegan? | Domingo 28 de mayo de 2023 ¿Dónde es el partido? | Estadio Ricardo Saprissa, San José (Costa Rica) ¿Qué canal transmite? | FUTV ¿Cómo seguirlo vía streaming? | TDMAX ¿A qué hora juegan? | 6:00 p. m. (San José)

Alineaciones probables Saprissa vs. LDA Alajuelense Saprissa Chamorro, Valverde, Escobar, Arboine, Waston, Zamora, Torres, Segura, Salas, Sinclair y Paradela. Alajuelense Moreira, Martínez, González, Gamboa, Zúñiga, López, Borges, Alcócer, Suárez, Mora y Venegas.

¿Dónde ver FUTV en vivo, Deportivo Saprissa vs. LDA Alajuelense?

FUTV es el canal oficial de los partidos del fútbol en vivo de Costa Rica. Contrata y sintoniza los siguientes canales para ver el partido Deportivo Saprissa vs. Liga Deportiva Alajuelense (LDA).

FUTV Canales de Costa Rica Cabletica Canales 17 (Analógico), 102 (Digital) y 711 (HD) Telecable Canales 52 (Analógico), 224 (Digital) y 774 (HD) Kolbi TV Canales 14 (Analógico), 508/730 (Digital) y 942 (HD) Cablesantos Canales 22 (Analógico), 150 (Digital) y 722 (HD) Coopelesca Canales 16 (Analógico) y 47 (Digital) Coopeguanacaste Canal 407 Cablecartago Canal 782 Cable Centro Canal 97 Supercable Canal 10 Plus TV Canal 16 Cablevisión Occidente Canal 12 Coope Alfaro Ruiz Canal 129 Teleplus Canal 25 Cable Pacayas Canal 30

¿En qué lugar se juega el Saprissa vs. Alajuelense?