La selección argentina se prepara para una noche que quedará marcada en la historia del fútbol, cuando el peso de una generación dorada y la despedida de su máxima figura se encuentren en un mismo escenario. Argentina recibirá a Benín este martes en Buenos Aires en un amistoso internacional que tendrá como protagonista absoluto a Lionel Messi, quien a sus 39 años disputará su último partido con la Albiceleste después de 21 años de una trayectoria plagada de récords, títulos y momentos inolvidables. El capitán argentino, que alcanzará los 208 partidos con la selección, volverá a vestir la camiseta celeste y blanca después de no participar en las goleadas ante Bolivia (4-0) y Burkina Faso (7-0), en una jornada preparada especialmente para homenajear al astro rosarino.

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Para la Albiceleste, el resultado quedará en segundo plano frente al significado de una jornada que tendrá a Messi como figura central. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) prepara un homenaje para el capitán, mientras que la selección utilizará una equipación especial diseñada por Adidas. El estadio Monumental estará completamente lleno después de que las entradas disponibles se agotaran en cuestión de minutos.

La despedida llega después de una semana en la que Lionel Scaloni aprovechó los amistosos ante Bolivia y Burkina Faso para probar nuevas alternativas. Argentina goleó 4-0 a Bolivia y posteriormente se impuso 7-0 a Burkina Faso, dos encuentros en los que Messi no participó y que sirvieron para que el entrenador observara a futbolistas con menor recorrido internacional.

Entre los jugadores que aprovecharon esos minutos destacaron el lateral izquierdo Román Vega, del Zenit de Rusia, titular ante Bolivia, y el atacante Leonel Flores, joven promesa de Boca Juniors. También tuvieron mayor participación Gianluca Prestianni, Nicolás Paz y Valentín Barco, mientras que Rodrigo de Paul y Nicolás Otamendi, al igual que Messi, no participaron en los dos últimos amistosos.

Para el duelo ante Benín, Scaloni volvería a apostar por una formación con varios de los habituales titulares, luego de la incorporación de futbolistas experimentados al plantel. Nicolás González también aparece como una de las alternativas después de no tener minutos ante Bolivia e ingresar durante menos de media hora frente a Burkina Faso.

En el otro lado, Benín llega a Buenos Aires después de un buen comienzo en la clasificación hacia la próxima Copa Africana de Naciones. Los ‘Cheetahs’ empataron 1-1 ante Burkina Faso el 25 de septiembre y posteriormente derrotaron 2-1 a Mauritania el 29 del mismo mes. Para la selección africana, el amistoso representa una oportunidad especial por la dimensión del rival y por la posibilidad de enfrentar a Messi en su último partido con Argentina.

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Argentina — Benín: horario, TV y dónde ver el partido en vivo por el amistoso internacional

Horario: 20:00 horas de Buenos Aires; 7 p.m. ET / 5 p.m. PT

20:00 horas de Buenos Aires; 7 p.m. ET / 5 p.m. PT Partido: Argentina vs. Benín, por el amistoso internacional

Argentina vs. Benín, por el amistoso internacional Fecha: martes 6 de octubre de 2026

martes 6 de octubre de 2026 TV: DIRECTV Sports (DSports)

DIRECTV Sports (DSports) Streaming: DIRECTV Go (DGO)

DIRECTV Go (DGO) Estadio: Monumental de Buenos Aires, Argentina

Argentina vs. Benín chocaran por la despedida de Lionel Messi. (Video: AFA)