El FC Barcelona, dirigido por Hansi Flick, quiere seguir sumando victorias para afianzarse en el liderato de LaLiga EA Sports 2026-27 y este domingo 29 de noviembre visitará al Deportivo La Coruña en el Estadio ABANCA-RIAZOR ante la afición gallega. Para la amplia afición azulgrana residente en Estados Unidos, España y el resto del mundo, el pitazo inicial de este compromiso internacional está programado para las 16:15 (horario peninsular español) / 10:15 a.m. ET (hora del Este) / 7:15 a.m. PT (hora del Pacífico) . Quienes buscan sintonizar las acciones en directo podrán acceder a la transmisión oficial mediante las distintas opciones de suscripción que ofrecen DIRECTV y su plataforma de streaming DGO Online.

¿Dónde ver el partido FC Barcelona vs. Deportivo La Coruña EN VIVO por LaLiga 2026?

El encuentro FC Barcelona vs. Deportivo La Coruña por la Jornada 14 de LaLiga EA Sports 2026/27 será transmitido a través de DSports, el canal deportivo de DIRECTV, y también estará disponible en streaming a través de DGO (DIRECTV GO).

Ambas opciones ofrecen cobertura completa del partido con previa, comentarios y análisis desde el estadio. Si cuentas con un servicio activo de DIRECTV, podrás acceder a DSports desde tu televisor o ver el encuentro en cualquier dispositivo con conexión a Internet mediante la app o la web de DGO.

¿Cómo ver DSports en DIRECTV?

Para ver el partido FC Barcelona vs. Deportivo La Coruña por DSports, debes tener un paquete activo de DIRECTV que incluya dicho canal dentro de su programación. Solo necesitas:

Encender tu decodificador y buscar el canal DSports (generalmente ubicado en la señal 610 en la guía).

Sintonizarlo el domingo 29 de noviembre a la hora correspondiente de tu país.

Si no tienes el canal disponible, puedes actualizar tu plan o comunicarte con el servicio al cliente de DIRECTV para incluirlo.

¿Cómo ver DGO online?

Si prefieres seguir el encuentro FC Barcelona vs. Deportivo La Coruña por Internet, la opción es DGO, la plataforma digital de DIRECTV. Para acceder:

Ingresa a la web o aplicación de DGO desde tu celular, tablet, laptop o smart TV.

Inicia sesión con tu cuenta de DIRECTV o crea un perfil si aún no estás registrado.

Asegúrate de tener un plan que incluya el canal DSports.

Busca el evento ‘FC Barcelona vs. Deportivo La Coruña’ y dale ‘play’ para verlo EN VIVO desde cualquier lugar.

Ten en cuenta que DGO permite ver transmisiones simultáneas en varios dispositivos y cuenta con calidad de imagen HD y opción de control de reproducción en vivo.

FC Barcelona vs. Deportivo La Coruña EN VIVO por LaLiga 2026: hora, TV y dónde ver

Fecha: Domingo, 29 de noviembre de 2026

Domingo, 29 de noviembre de 2026 Lugar: Estadio ABANCA-RIAZOR de La Coruña, Galicia, España

Estadio ABANCA-RIAZOR de La Coruña, Galicia, España Horario: 9:15 CDMX / 10:15 Lima

9:15 CDMX / 10:15 Lima Canal TV: DirecTV

DirecTV Streaming: DGo