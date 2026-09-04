Es momento de ver a uno de los líderes de LaLiga 2026-27. Este viernes 4 de septiembre, Real Madrid enfrentará a Real Betis EN VIVO por la señal de DIRECTV y DGo en Latinoamérica, encuentro que se disputará desde el Estadio Benito Villamarín. Con 9 unidades, los merengues son líderes junto al Barcelona y van por un nuevo triunfo para seguir con esta racha de triunfos; por su parte, Betis tiene 6 unidades y quiere tumbarse al equipo de José Mourinho.
Dónde ver DIRECTV EN VIVO, Real Madrid vs. Real Betis por LaLiga 2026-27?
El partido Real Madrid vs. Real Betis se juega este viernes 4 de septiembre en el Estadio Benito Villamarín por la fecha 4 de LaLiga 2026/27. En los países sudamericanos con señal de DirecTV, se podrá seguir por DSports en TV y por DGO vía streaming, con horarios locales desde las 14:00 horas hasta las 16:00 horas.
|País
|Hora local
|TV por cable/satélite
|Streaming
|Argentina
|16:00 horas
|DSports
|DGO
|Bolivia
|15:00 horas
|DSports
|DGO
|Chile
|15:00 horas
|DSports
|DGO
|Colombia
|14:00 horas
|DSports
|DGO
|Ecuador
|14:00 horas
|DSports
|DGO
|Paraguay
|16:00 horas
|DSports
|DGO
|Perú
|14:00 horas
|DSports
|DGO
|Uruguay
|16:00 horas
|DSports
|DGO
|Venezuela
|15:00 horas
|DSports
|DGO
Canales de DIRECTV Sports
- Canal 610 SD y 1610 HD de DSports
- Canal 612 SD y 1612 HD de DSports 2
- Canal 613 SD y 1613 HD de DSports 3
- Canal 614 SD y 1614 HD de DSports 4K
La cobertura incluirá previa, alineaciones confirmadas, análisis y transmisión completa desde Toronto.
¿En qué dispositivos puedo ver DGO?
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Computadoras
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Tablets
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- iPad
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- Samsung Smart TV
- LG Smart TV
- Android TV
- Google TV
- Roku
- Apple TV
- Amazon Fire TV Stick
- Chromecast
Datos clave: horario, TV y dónde ver Real Madrid vs. Real Betis EN VIVO por LaLiga
- La opción principal de DirecTV en Sudamérica será DSports para TV de paga y DGO para streaming. Es una alternativa especialmente práctica para usuarios que quieran verlo desde móvil, navegador o Smart TV, sin depender del decodificador.
- Perú, Colombia y Ecuador tienen el pitazo inicial a las 2:00 p. m.; en cambio, será a las 3:00 p. m. en Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela, y a las 4:00 p. m. en Argentina y Uruguay
- Se recomienda ingresar a DGO con anticipación y comprobar que el plan contratado incluya la señal de DSports. Las programaciones pueden ajustarse por decisión del operador, por lo que conviene validar el evento específico en la guía de DGO o DirecTV el mismo domingo.
- Para México y Centroamérica, la transmisión de LaLiga no corresponde habitualmente a DirecTV/DGO: la alternativa reportada es SKY Sports. En Estados Unidos y Puerto Rico, la cobertura se maneja por ESPN Deportes y ESPN+.