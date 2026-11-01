transmitió el compromiso entre vs. este domingo 1 de noviembre desde las 10:15 a.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador, con seis horas más en España. ¿A qué hora estuvo programado el inicio de este evento según LaLiga? Además de los horarios antes mencionados, recuerda que el encuentro se disputó en el Campos de Sport de El Sardinero. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! DGO es otra de las opciones para mirar este cruce vía streaming.

DIRECTV EN VIVO, Real Madrid vs. Racing online: ver cable vía DSports y DGO en directo. (Video: Real Madrid)
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SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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