DIRECTV transmitió el choque entre Real Madrid y Ferencváros, este sábado 8 de agosto desde el Ferencváros Stadion (Groupama Aréna) de Budapest, a partir de las 12:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador; 2:00 p.m. en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay; 1:00 p.m. en Chile, Bolivia y Venezuela; 11:00 a.m. en México; y 7:00 p.m. (19:00 h) en España. Además del canal oficial en abierto, el duelo se podrá seguir en vivo mediante la plataforma oficial Real Madrid TV, así como Disney+. No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV ni sitios no autorizados.

Real Madrid vs. Ferencvaros: previa del partido

¿Cómo ver DIRECTV para seguir Real Madrid vs. Ferencvaros?

Si DIRECTV transmite el amistoso internacional en tu país, podrás seguir el encuentro a través de los operadores de televisión que incluyan la señal deportiva dentro de su programación.

¿Cómo ver DIRECTV por cable para seguir Real Madrid vs. Ferencvaros?

La forma más tradicional de acceder a DIRECTV es mediante un servicio de televisión por cable o satélite. Operadores que incluyan el canal en su parrilla permitirán disfrutar del partido en vivo desde el televisor.

¿Cómo ver DIRECTV por internet para seguir Real Madrid vs. Ferencvaros?

Los aficionados también podrán seguir el encuentro mediante las plataformas digitales de los operadores que ofrezcan acceso a DIRECTV vía internet, utilizando una conexión estable y una suscripción activa.

¿Cómo ver DIRECTV desde el celular para seguir Real Madrid vs. Ferencvaros?

Quienes deseen ver el partido desde un smartphone podrán acceder mediante la aplicación o plataforma habilitada por su operador de televisión que incluya la señal de DIRECTV.

¿Cómo ver DIRECTV desde una tablet para seguir Real Madrid vs. Ferencvaros?

Las tablets también permiten seguir la transmisión del encuentro mediante las aplicaciones oficiales de los operadores compatibles con DIRECTV, ofreciendo acceso desde cualquier lugar con internet.

¿Cómo ver DIRECTV en Smart TV para seguir Real Madrid vs. Ferencvaros?

Los usuarios de Smart TV podrán acceder a la señal de DIRECTV mediante las aplicaciones disponibles de su proveedor de televisión o a través de dispositivos compatibles conectados al televisor.

¿Cómo ver DIRECTV desde una PC o laptop para seguir Real Madrid vs. Ferencvaros?

Otra opción consiste en ingresar a la plataforma online del operador que incluya DIRECTV. Luego de iniciar sesión con las credenciales correspondientes, podrás seguir el amistoso en directo.

¿Cómo ver DIRECTV mediante un operador de TV para seguir Real Madrid vs. Ferencvaros?

Muchos proveedores de televisión permiten acceder a DIRECTV tanto desde el decodificador como desde sus plataformas digitales. Así, los usuarios pueden ver el partido dentro o fuera de casa utilizando su cuenta de cliente.

¿Cómo ver DIRECTV en múltiples dispositivos para seguir Real Madrid vs. Ferencvaros?

Dependiendo del servicio contratado, los operadores que ofrecen DIRECTV permiten acceder al contenido desde celulares, tablets, computadoras y Smart TV, para seguir el duelo entre Real Madrid y Fiorentina de la manera más cómoda.

Real Madrid vs. Ferencvaros se enfrentan en Budapest por ESPN y DIRECTV (Video: Real Madrid)