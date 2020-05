Djibril Cissé apareció como una de las promesas del fútbol francés y aunque no llegó a ser un atacante top, siempre estuvo en equipos importantes, además de jugar dos mundiales con su selección. El hoy delantero de 38 se había retirado del 2018, pero al enterarse de sus cifras, busca equipo y se ofrece gratis para jugar en la Ligue 1.

“Me di cuenta que me faltan cuatro goles, ¡eso me vuelve loco! Los goleadores somos así, nos gustan las marcas redondas y llegar a los 100 me persigue. Quiero volver a jugar en la Ligue 1 y conseguirlo. Si me contratan en dos o tres meses puedo lograrlo. Estoy listo para volver y jugar gratis, así no hay mucho riesgo para ellos”, dijo Djibril Cissé hace unos días.

“Antes de debutar en Auxerre, comencé en Nimes. El círculo estaría completo cerrando allí. También está Dijon. Respeto a todos los clubes, sería un gran gesto de su parte”, agregó el delantero que fue ganador de la Champions League con Liverpool la temporada 2004-2005. Anotó un gol en la definición por penales ante el Milan.

Stephane Jobard, técnico del Dijon indicó que en este periodo hay muchos rumores de fichajes y de noticias falsas. “Depende de ustedes comprobarlas, depende de nosotros ser discretos”. Dijon se ubica en la decimosexta posición de la Ligue 1.

El último equipo de Djibril Cissé fue el Yverdon-Sport de la tercera división de Suiza en 2018 donde anotó 24 goles en 28 partidos. Intentó jugar en el ascenso de Italia, pero no se concretó. Tras su retiro, el francés se dedica a ser DJ.

