Por la Champions League 2026-27, FC Barcelona y Feyenoord se enfrentarán en el Spotify Camp Nou este miércoles 9 de septiembre. Como se trata de un partido imperdible, conoce a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.
¿A qué hora ver EN VIVO el FC Barcelona vs. Feyenoord de en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego FC Barcelona vs. Feyenoord por la Champions League 2026-27 este miércoles 9 de septiembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 12:45 pm
- Estados Unidos (CT): 11:45 am
- Estados Unidos (MT): 10:45 am
- Estados Unidos (PT): 9:45 am
- México (CDMX): 10:45 am
- España: 6:45 pm
- Puerto Rico: 12:45 pm
- República Dominicana: 12:45 pm
- Panamá: 11:00 am
- Costa Rica: 10:00 am
- El Salvador: 10:00 am
- Guatemala: 10:00 am
- Honduras: 10:00 am
- Nicaragua: 10:00 am
- Argentina: 1:00 pm
- Brasil (Brasilia): 1:00 pm
- Uruguay: 1:00 pm
- Chile (Santiago): 12:00 pm
- Paraguay: 1:00 pm
- Bolivia: 12:00 pm
- Venezuela: 12:00 pm
- Ecuador: 11:00 am
- Perú: 11:00 am
- Colombia: 11:00 am
Alineaciones posibles del FC Barcelona vs. Feyenoord
- FC Barcelona: Joan García, Jules Koundé, Pau Cubarsí, Andreas Christensen, Xavi Espart, Marc Bernal, Pedri, Lamine Yamal, Dani Olmo, Anthony Gordon y Raphinha.
- Feyenoord: Tjark Ernst, Givairo Read, Tsuyoshi Watanabe, Jerry St. Juste, Mika Mármol, Charles Vanhoutte, Gjivai Zechiël, Oussama Targhalline, Luciano Valente, Nacho Ferri y Gaoussou Diarra.
¿Qué canal transmite EN VIVO el FC Barcelona vs. Feyenoord?
Este miércoles 9 de septiembre se podrá ver el FC Barcelona vs. Feyenoord por la Champions League 2026-27. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: Paramount+, TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, ViX
- México: FOX One
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones
- Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Bolivia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Brasil: TNT Brasil, Zapping, Claro TV+, Max Brasil, Sky+, Vivo Play
- Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Chile: ESPN5 Chile, Disney+ Premium Chile
- Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Paraguay: ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina
- Venezuela: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Costa Rica: Disney+ Premium Norte
- El Salvador: Disney+ Premium Norte
- Guatemala: Disney+ Premium Norte
- Honduras: Disney+ Premium Norte
- Panamá: Disney+ Premium Norte