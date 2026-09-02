Por primera vez desde que empezó la era moderna del torneo en 2023, la Leagues Cup tendrá unas semifinales históricas conformadas exclusivamente por equipos mexicanos. Club América y Monterrey definirán este m iércoles 2 de septiembre desde 9:30 p. m. Tiempo del Centro de México / 8:30 p. m. PT / 11:30 p. m. ET en el césped del Dignity Health Sports Park de Carson, California al primer finalista del certamen que enfrentará al ganador del duelo entre Toluca y León FC, garantizando que un club mexicano levantará el codiciado trofeo bajo el formato actual y uno de los tres boletos en juego para la Copa de Campeones de Concacaf 2027. A continuación, te detallamos dónde ver el partido América vs. Monterrey en vivo tanto por señal abierta como streaming.

Señal del Canal 9 EN VIVO para ver la transmisión de América vs. Monterrey en directo, en TV abierta, este miércoles 2 de septiembre, por semifinal de Leagues Cup 2026. (Fotos: @clubamerica / @rayados / Composición El Comercio MAG)

¿Dónde ver América vs. Monterrey EN VIVO por la semifinal de la Leagues Cup 2026?

Este miércoles 2 de septiembre se podrá ver el Club América vs. Monterrey por las semifinales de la Leagues Cup 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

México: Apple TV, Imagen Televisión, TUDN, TUDN En Vivo, Canal Nu9ve

Estados Unidos: Apple TV, TUDN USA, UniMás

España: Apple TV

Argentina: Apple TV

Bolivia: Apple TV

Brasil: Apple TV

Chile: Apple TV

Colombia: Apple TV

Costa Rica: Apple, TUDN

Ecuador: Apple TV

El Salvador: Apple TV, TUDN

Guatemala: Apple TV, TUDN

Honduras: Apple TV, TUDN

Nicaragua: Apple TV

Panamá: Apple TV

Paraguay: Apple TV

Perú: Apple TV

Puerto Rico: UniMás

República Dominicana: Apple TV

Venezuela: Apple TV

¿En qué canal ver América vs. Monterrey por la semifinal de la Leagues Cup en México?

En México, el partido entre Club América y Club de Fútbol Monterrey por las semifinales de la Leagues Cup 2026 será transmitido EN VIVO por Apple TV, TUDN, TUDN En Vivo, Canal Nu9ve e Imagen Televisión.

Conoce qué canales de TV y dónde ver stremaing online el partido Club América vs. Monterrey EN VIVO y EN DIRECTO por la semifinal de la Leagues Cup 2026. (Foto: Composición Mag)

¿A qué hora juega América vs. Monterrey por la semifinal de la Leagues Cup 2026?

Estos son los horarios del partido entre Las Águilas del América y los Rayados del Monterrey por las semifinales de la Leagues Cup 2026.

País Horarios México 21:30 Guatemala 21:30 El Salvador 21:30 Honduras 21:30 Nicaragua 21:30 Costa Rica 21:30 Panamá 22:30 Perú 22:30 Colombia 22:30 Ecuador 22:30 Chile 23:30 Venezuela 23:30 Bolivia 23:30 República Dominicana 23:30 Puerto Rico 23:30 Argentina 00:30 del día siguiente Paraguay 00:30 del día siguiente Brasil 00:30 del día siguiente España 05:30 del día siguiente

¿A qué hora juega América vs. Monterrey por la semifinal de la Leagues Cup 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido entre América y Monterrey del miércoles 2 de septiembre iniciará a las 23:30 horas (ET), 22:30 horas (CT), 21:30 horas (MT) y 20:30 horas (PT).

América y Monterrey protagonizarán una de las semifinales de la Leagues Cup 2026, en un duelo entre dos de los clubes mexicanos de mayor peso en la Liga MX que buscarán instalarse en la gran final del torneo; el encuentro promete intensidad y máxima exigencia desde el primer minuto, por lo que los aficionados podrán seguir el partido EN VIVO, ONLINE y GRATIS, además de consultar las opciones de transmisión disponibles a través de TUDN y Canal 9 (Nueve). (VIDEO DEL X DE @ClubAmerica)