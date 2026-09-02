Por primera vez desde que empezó la era moderna del torneo en 2023, la Leagues Cup tendrá unas semifinales históricas conformadas exclusivamente por equipos mexicanos. Club América y Monterrey definirán este miércoles 2 de septiembre desde 9:30 p. m. Tiempo del Centro de México / 8:30 p. m. PT / 11:30 p. m. ET en el césped del Dignity Health Sports Park de Carson, California al primer finalista del certamen que enfrentará al ganador del duelo entre Toluca y León FC, garantizando que un club mexicano levantará el codiciado trofeo bajo el formato actual y uno de los tres boletos en juego para la Copa de Campeones de Concacaf 2027. A continuación, te detallamos dónde ver el partido América vs. Monterrey en vivo tanto por señal abierta como streaming.
¿Dónde ver América vs. Monterrey EN VIVO por la semifinal de la Leagues Cup 2026?
Este miércoles 2 de septiembre se podrá ver el Club América vs. Monterrey por las semifinales de la Leagues Cup 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- México: Apple TV, Imagen Televisión, TUDN, TUDN En Vivo, Canal Nu9ve
- Estados Unidos: Apple TV, TUDN USA, UniMás
- España: Apple TV
- Argentina: Apple TV
- Bolivia: Apple TV
- Brasil: Apple TV
- Chile: Apple TV
- Colombia: Apple TV
- Costa Rica: Apple, TUDN
- Ecuador: Apple TV
- El Salvador: Apple TV, TUDN
- Guatemala: Apple TV, TUDN
- Honduras: Apple TV, TUDN
- Nicaragua: Apple TV
- Panamá: Apple TV
- Paraguay: Apple TV
- Perú: Apple TV
- Puerto Rico: UniMás
- República Dominicana: Apple TV
- Venezuela: Apple TV
¿En qué canal ver América vs. Monterrey por la semifinal de la Leagues Cup en México?
En México, el partido entre Club América y Club de Fútbol Monterrey por las semifinales de la Leagues Cup 2026 será transmitido EN VIVO por Apple TV, TUDN, TUDN En Vivo, Canal Nu9ve e Imagen Televisión.
¿A qué hora juega América vs. Monterrey por la semifinal de la Leagues Cup 2026?
Estos son los horarios del partido entre Las Águilas del América y los Rayados del Monterrey por las semifinales de la Leagues Cup 2026.
|País
|Horarios
|México
|21:30
|Guatemala
|21:30
|El Salvador
|21:30
|Honduras
|21:30
|Nicaragua
|21:30
|Costa Rica
|21:30
|Panamá
|22:30
|Perú
|22:30
|Colombia
|22:30
|Ecuador
|22:30
|Chile
|23:30
|Venezuela
|23:30
|Bolivia
|23:30
|República Dominicana
|23:30
|Puerto Rico
|23:30
|Argentina
|00:30 del día siguiente
|Paraguay
|00:30 del día siguiente
|Brasil
|00:30 del día siguiente
|España
|05:30 del día siguiente
¿A qué hora juega América vs. Monterrey por la semifinal de la Leagues Cup 2026 en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partido entre América y Monterrey del miércoles 2 de septiembre iniciará a las 23:30 horas (ET), 22:30 horas (CT), 21:30 horas (MT) y 20:30 horas (PT).