Por primera vez desde que empezó la era moderna del torneo en 2023, la Leagues Cup tendrá unas semifinales históricas conformadas exclusivamente por equipos mexicanos. Club América y Monterrey definirán este m iércoles 2 de septiembre desde 9:30 p. m. Tiempo del Centro de México / 8:30 p. m. PT / 11:30 p. m. ET en el césped del Dignity Health Sports Park de Carson, California al primer finalista del certamen que enfrentará al ganador del duelo entre Toluca y León FC, garantizando que un club mexicano levantará el codiciado trofeo bajo el formato actual y uno de los tres boletos en juego para la Copa de Campeones de Concacaf 2027. A continuación, te detallamos dónde ver el partido América vs. Monterrey en vivo tanto por señal abierta como streaming.

Señal del Canal 9 EN VIVO para ver la transmisión de América vs. Monterrey en directo, en TV abierta, este miércoles 2 de septiembre, por semifinal de Leagues Cup 2026. (Fotos: @clubamerica / @rayados / Composición El Comercio MAG)

¿Dónde ver América vs. Monterrey EN VIVO por la semifinal de la Leagues Cup 2026?

Este miércoles 2 de septiembre se podrá ver el Club América vs. Monterrey por las semifinales de la Leagues Cup 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

México: Apple TV, Imagen Televisión, TUDN, TUDN En Vivo, Canal Nu9ve

Estados Unidos: Apple TV, TUDN USA, UniMás

España: Apple TV

Argentina: Apple TV

Bolivia: Apple TV

Brasil: Apple TV

Chile: Apple TV

Colombia: Apple TV

Costa Rica: Apple, TUDN

Ecuador: Apple TV

El Salvador: Apple TV, TUDN

Guatemala: Apple TV, TUDN

Honduras: Apple TV, TUDN

Nicaragua: Apple TV

Panamá: Apple TV

Paraguay: Apple TV

Perú: Apple TV

Puerto Rico: UniMás

República Dominicana: Apple TV

Venezuela: Apple TV

¿En qué canal ver América vs. Monterrey por la semifinal de la Leagues Cup en México?

En México, el partido entre Club América y Club de Fútbol Monterrey por las semifinales de la Leagues Cup 2026 será transmitido EN VIVO por Apple TV, TUDN, TUDN En Vivo, Canal Nu9ve e Imagen Televisión.

Conoce qué canales de TV y dónde ver stremaing online el partido Club América vs. Monterrey EN VIVO y EN DIRECTO por la semifinal de la Leagues Cup 2026. (Foto: Composición Mag)

¿A qué hora juega América vs. Monterrey por la semifinal de la Leagues Cup 2026?

Estos son los horarios del partido entre Las Águilas del América y los Rayados del Monterrey por las semifinales de la Leagues Cup 2026.

País Horarios México 21:30 Guatemala 21:30 El Salvador 21:30 Honduras 21:30 Nicaragua 21:30 Costa Rica 21:30 Panamá 22:30 Perú 22:30 Colombia 22:30 Ecuador 22:30 Chile 23:30 Venezuela 23:30 Bolivia 23:30 República Dominicana 23:30 Puerto Rico 23:30 Argentina 00:30 del día siguiente Paraguay 00:30 del día siguiente Brasil 00:30 del día siguiente España 05:30 del día siguiente

¿A qué hora juega América vs. Monterrey por la semifinal de la Leagues Cup 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido entre América y Monterrey del miércoles 2 de septiembre iniciará a las 23:30 horas (ET), 22:30 horas (CT), 21:30 horas (MT) y 20:30 horas (PT).