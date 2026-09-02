Las Águilas del América y los Rayados de Monterrey se medirán en Los Ángeles, California, en una de las semifinales de la Leagues Cup 2026. | Crédito: leaguescup.com / Composición Depor
Las Águilas del América y los Rayados de Monterrey se medirán en Los Ángeles, California, en una de las semifinales de la Leagues Cup 2026. | Crédito: leaguescup.com / Composición Depor

Por primera vez desde que empezó la era moderna del torneo en 2023, la Leagues Cup tendrá unas semifinales históricas conformadas exclusivamente por equipos mexicanos. Club América y Monterrey definirán este miércoles 2 de septiembre desde 9:30 p. m. Tiempo del Centro de México / 8:30 p. m. PT / 11:30 p. m. ET en el césped del Dignity Health Sports Park de Carson, California al primer finalista del certamen que enfrentará al ganador del duelo entre Toluca y León FC, garantizando que un club mexicano levantará el codiciado trofeo bajo el formato actual y uno de los tres boletos en juego para la Copa de Campeones de Concacaf 2027. A continuación, te detallamos dónde ver el partido América vs. Monterrey en vivo tanto por señal abierta como streaming.

Señal del Canal 9 EN VIVO para ver la transmisión de América vs. Monterrey en directo, en TV abierta, este miércoles 2 de septiembre, por semifinal de Leagues Cup 2026. (Fotos: @clubamerica / @rayados / Composición El Comercio MAG)
Señal del Canal 9 EN VIVO para ver la transmisión de América vs. Monterrey en directo, en TV abierta, este miércoles 2 de septiembre, por semifinal de Leagues Cup 2026. (Fotos: @clubamerica / @rayados / Composición El Comercio MAG)

¿Dónde ver América vs. Monterrey EN VIVO por la semifinal de la Leagues Cup 2026?

Este miércoles 2 de septiembre se podrá ver el Club América vs. Monterrey por las semifinales de la Leagues Cup 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

  • México: Apple TV, Imagen Televisión, TUDN, TUDN En Vivo, Canal Nu9ve
  • Estados Unidos: Apple TV, TUDN USA, UniMás
  • España: Apple TV
  • Argentina: Apple TV
  • Bolivia: Apple TV
  • Brasil: Apple TV
  • Chile: Apple TV
  • Colombia: Apple TV
  • Costa Rica: Apple, TUDN
  • Ecuador: Apple TV
  • El Salvador: Apple TV, TUDN
  • Guatemala: Apple TV, TUDN
  • Honduras: Apple TV, TUDN
  • Nicaragua: Apple TV
  • Panamá: Apple TV
  • Paraguay: Apple TV
  • Perú: Apple TV
  • Puerto Rico: UniMás
  • República Dominicana: Apple TV
  • Venezuela: Apple TV

¿En qué canal ver América vs. Monterrey por la semifinal de la Leagues Cup en México?

En México, el partido entre Club América y Club de Fútbol Monterrey por las semifinales de la Leagues Cup 2026 será transmitido EN VIVO por Apple TV, TUDN, TUDN En Vivo, Canal Nu9ve e Imagen Televisión.

Conoce qué canales de TV y dónde ver stremaing online el partido Club América vs. Monterrey EN VIVO y EN DIRECTO por la semifinal de la Leagues Cup 2026. (Foto: Composición Mag)
Conoce qué canales de TV y dónde ver stremaing online el partido Club América vs. Monterrey EN VIVO y EN DIRECTO por la semifinal de la Leagues Cup 2026. (Foto: Composición Mag)

¿A qué hora juega América vs. Monterrey por la semifinal de la Leagues Cup 2026?

Estos son los horarios del partido entre Las Águilas del América y los Rayados del Monterrey por las semifinales de la Leagues Cup 2026.

PaísHorarios
México21:30
Guatemala21:30
El Salvador21:30
Honduras21:30
Nicaragua21:30
Costa Rica21:30
Panamá22:30
Perú22:30
Colombia22:30
Ecuador22:30
Chile23:30
Venezuela23:30
Bolivia23:30
República Dominicana23:30
Puerto Rico23:30
Argentina00:30 del día siguiente
Paraguay00:30 del día siguiente
Brasil00:30 del día siguiente
España05:30 del día siguiente

¿A qué hora juega América vs. Monterrey por la semifinal de la Leagues Cup 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido entre América y Monterrey del miércoles 2 de septiembre iniciará a las 23:30 horas (ET), 22:30 horas (CT), 21:30 horas (MT) y 20:30 horas (PT).

SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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