Este martes 29 de septiembre, desde el Suncorp Stadium de Brisbane, no te pierdas el segundo amistoso de Brasil vs. Australia en esta fecha FIFA internacional, en lo que será una revancha para los de Ancelotti. Luego del empate en el primer juego, el ‘Scratch’ va por un triunfo en este amistoso y aquí te contaré a qué hora y dónde ver el partido de Brasil vs. Australia EN VIVO desde diferentes partes del mundo.
En el primer amistoso entre Australia y Brasil, disputado el 25 de septiembre de 2026 en el Queensland Country Bank Stadium de Townsville, ambas selecciones empataron 1-1. Australia se adelantó en el minuto 68 gracias a un espectacular tiro libre de Nestory Irankunda, pero Brasil rescató la igualdad en el tiempo añadido, cuando Rayan marcó de cabeza tras un córner ejecutado por Raphinha. El empate llegó en el 90+4′, dejando todo abierto para el segundo amistoso del 29 de septiembre en Brisbane.
¿A qué hora juega Brasil vs. Australia por amistoso internacional 2026?
El partido entre Brasil y Australia se jugará el martes 29 de septiembre de 2026 en el Suncorp Stadium de Brisbane, correspondiente al segundo amistoso entre ambas selecciones durante la Fecha FIFA. El encuentro comenzará a las 6:00 a. m. en Estados Unidos (ET), 12:00 p. m. en España y 4:00 a. m. en México (hora del centro). En Brisbane, el pitazo inicial será a las 8:00 p. m.
|País
|Hora del partido
|Brasil
|7:00 a. m.
|Australia
|8:00 p. m.
|Argentina
|7:00 a. m.
|Chile
|6:00 a. m.
|Colombia
|5:00 a. m.
|Ecuador
|5:00 a. m.
|Centroamérica
|4:00 a. m.
|Paraguay
|7:00 a. m.
|Perú
|5:00 a. m.
|Uruguay
|7:00 a. m.
|Venezuela
|6:00 a. m.
Brasil vs. Australia: posibles alineaciones
- Brasil: Otávio, Vanderson, Jair, Gabriel Magalhães, Mauro Júnior, Danilo, Bruno Guimarães, Gabriel Bontempo, Rayan, Raphinha, Vinícius Júnior.
- Australia: Izzo, Herrington, Souttar, Circati, Behich, Metcalfe, O’Neill, Irankunda, Irvine, Eli Adams, Tete Yengi.