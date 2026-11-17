Hay un vibrante partido este martes 17 de noviembre, pues chocarán Colombia y Chile en el Estadio Nacional de la Región Metropolitana por un amistoso internacional correspondiente a fecha FIFA 2026. Como se trata de un partido imperdible, conoce a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que te encuentres.
¿A qué hora ver EN VIVO el duelo Chile vs. Colombia en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el duelo Chile vs. Colombia por un amistoso internacional correspondiente a fecha FIFA 2026 este martes 17 de noviembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 6:00 pm
- Estados Unidos (CT): 5:00 pm
- Estados Unidos (MT): 4:00 pm
- Estados Unidos (PT): 3:00 pm
- España: 12:00 am del miércoles 18 de noviembre
- México (CDMX): 5:00 pm
- Puerto Rico: 7:00 pm
- República Dominicana: 7:00 pm
- Panamá: 6:00 pm
- Costa Rica: 5:00 pm
- El Salvador: 5:00 pm
- Guatemala: 5:00 pm
- Honduras: 5:00 pm
- Nicaragua: 5:00 pm
- Argentina: 8:00 pm
- Brasil (Brasilia): 8:00 pm
- Uruguay: 8:00 pm
- Chile (Santiago): 8:00 pm
- Paraguay: 8:00 pm
- Bolivia: 7:00 pm
- Venezuela: 7:00 pm
- Ecuador: 6:00 pm
- Perú: 6:00 pm
- Colombia: 6:00 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el duelo Chile vs. Colombia?
Este martes 17 de noviembre se podrá ver Chile vs. Colombia por un amistoso internacional correspondiente a fecha FIFA 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Colombia: RCN Televisión, Deportes RCN En Vivo
- Chile: Mega, Mega 2
- Ecuador: Canal del Fútbol