Club América y Monterrey medirán fuerzas en el Estadio Banorte de la CDMX por la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX este sábado 10 de octubre desde las 21:10 horas Tiempo del centro de México / 11:10 pm ET / 8:10 pm PT, en un duelo que marca el regreso a las canchas de ambos equipos tras el parón por la Fecha FIFA y, en especial, de ‘Las Águilas’ que celebrarán su 110 aniversario vistiendo un uniforme especial conmemorativo. ¿Quieres ver el partido Club América — Monterrey EN VIVO y EN DIRECTO? Conoce qué canales de TV abierta, cable y streaming online seguir la cobertura en México y Estados Unidos.
¿Dónde ver Club América — Monterrey EN VIVO por Liga MX Apertura 2026?
Club América — Monterrey, por la Jornada 11 del Apertura 2026 de Liga MX, se jugará el sábado 10 de octubre a las 21:10 horas del centro de México (23:10 ET en Estados Unidos).
|País / región
|TV abierta
|TV de paga
|Streaming online
|Hora de inicio
|México
|Canal 5 Televisa
|TUDN
|ViX Mexico, Layvtime
|21:10 h CDMX
|Estados Unidos - Este
|CBS Sports Golazo
|TUDN USA, Univision
|Paramount+, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX
|23:10 h ET
|Estados Unidos – Centro
|CBS Sports Golazo
|TUDN USA, Univision
|Paramount+, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX
|22:10 h CT
|Estados Unidos – Pacífico
|CBS Sports Golazo
|TUDN USA, Univision
|Paramount+, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX
|20:10 h PT
¿A qué hora juega Club América — Monterrey HOY 10 de octubre?
El silbatazo inicial está fijado para las 21:10 horas de CDMX. Esa franja equivale a las 23:10 horas del Este de Estados Unidos, las 22:10 del Centro y las 20:00 del Pacífico estadounidense.
|País o zona horaria
|Hora de inicio
|Día
|México: CDMX y centro
|9:10 p. m.
|Sábado, 10 de octubre
|México: Pacífico
|8:10 p. m.
|Sábado, 10 de octubre
|Estados Unidos: hora del Este (ET)
|11:10 p. m.
|Sábado, 10 de octubre
|Estados Unidos: hora del Centro (CT)
|10:10 p. m.
|Sábado, 10 de octubre
|Estados Unidos: montaña (MT)
|9:10 p. m.
|Sábado, 10 de octubre
|Estados Unidos: Pacífico (PT)
|8:10 p. m.
|Sábado, 10 de octubre