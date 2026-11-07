Club América y Pumas UNAM medirán fuerzas en el Estadio Banorte de la CDMX por la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX en una nueva edición del Clásico Capitalino este sábado 7 de noviembre desde las 21:10 horas Tiempo del centro de México / 10:10 pm ET / 7:10 pm PT, en un vibrante encuentro que promete ser decisivo para las aspiraciones de ambos conjuntos de cara a la fase final del fútbol mexicano. Las Águilas se ubican en el liderato del torneo con 29 unidades, mientras que los Felinos marchan en el puesto 10 con 20 puntos. ¿Quieres ver el partido Club América vs. Pumas UNAM EN VIVO y EN DIRECTO? Conoce qué canales de TV abierta, cable y streaming online seguir la cobertura en México y Estados Unidos.

Una nueva edición del Clásico Capitalino entre América y Pumas UNAM, disponible en televisión abierta por Canal 5, se disputará por la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX. | Crédito: ligamx.net / Composición Mag
Una nueva edición del Clásico Capitalino entre América y Pumas UNAM, disponible en televisión abierta por Canal 5, se disputará por la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX. | Crédito: ligamx.net / Composición Mag

¿Dónde ver Club América vs. Pumas UNAM EN VIVO por Apertura 2026 de la Liga MX?

Club América vs. Pumas UNAM, por la Jornada 16 del Apertura 2026 de Liga MX, se jugará el sábado 7 de noviembre a las 21:10 horas del centro de México (22:10 ET en Estados Unidos).

País / regiónTV abiertaTV de pagaStreaming onlineHora de inicio
MéxicoCanal 5 TelevisaTUDNViX Mexico21:10 h CDMX
Estados Unidos - EsteCBS Sports GolazoTUDN USA, UnivisionParamount+, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX22:10 h ET
Estados Unidos – CentroCBS Sports GolazoTUDN USA, UnivisionParamount+, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX21:10 h CT
Estados Unidos – PacíficoCBS Sports GolazoTUDN USA, UnivisionParamount+, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX19:10 h PT
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, 7/11/2026. Horarios y canales de TV que transmitirán EN VIVO el Clásico Capitalino América vs. Pumas en el Estadio Olímpico Universitario por la Liga MX 2026. FOTO: Imagen creada por la IA de ChatGPT.
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, 7/11/2026. Horarios y canales de TV que transmitirán EN VIVO el Clásico Capitalino América vs. Pumas en el Estadio Olímpico Universitario por la Liga MX 2026. FOTO: Imagen creada por la IA de ChatGPT.

¿A qué hora juega Club América vs. Pumas UNAM HOY 7 de noviembre?

El silbatazo inicial está fijado para las 21:10 horas de CDMX. Esa franja equivale a las 23:10 horas del Este de Estados Unidos, las 22:10 del Centro y las 20:00 del Pacífico estadounidense.

País o zona horariaHora de inicioDía
México: CDMX y centro9:10 p. m.Sábado, 7 de noviembre
México: Pacífico8:10 p. m.Sábado, 7 de noviembre
Estados Unidos: hora del Este (ET)10:10 p. m.Sábado, 7 de noviembre
Estados Unidos: hora del Centro (CT)9:10 p. m.Sábado, 7 de noviembre
Estados Unidos: montaña (MT)8:10 p. m.Sábado, 7 de noviembre
Estados Unidos: Pacífico (PT)7:10 p. m.Sábado, 7 de noviembre
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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