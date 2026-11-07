Club América y Pumas UNAM medirán fuerzas en el Estadio Banorte de la CDMX por la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX en una nueva edición del Clásico Capitalino este sábado 7 de noviembre desde las 21:10 horas Tiempo del centro de México / 10:10 pm ET / 7:10 pm PT, en un vibrante encuentro que promete ser decisivo para las aspiraciones de ambos conjuntos de cara a la fase final del fútbol mexicano. Las Águilas se ubican en el liderato del torneo con 29 unidades, mientras que los Felinos marchan en el puesto 10 con 20 puntos. ¿Quieres ver el partido Club América vs. Pumas UNAM EN VIVO y EN DIRECTO? Conoce qué canales de TV abierta, cable y streaming online seguir la cobertura en México y Estados Unidos.
¿Dónde ver Club América vs. Pumas UNAM EN VIVO por Apertura 2026 de la Liga MX?
Club América vs. Pumas UNAM, por la Jornada 16 del Apertura 2026 de Liga MX, se jugará el sábado 7 de noviembre a las 21:10 horas del centro de México (22:10 ET en Estados Unidos).
|País / región
|TV abierta
|TV de paga
|Streaming online
|Hora de inicio
|México
|Canal 5 Televisa
|TUDN
|ViX Mexico
|21:10 h CDMX
|Estados Unidos - Este
|CBS Sports Golazo
|TUDN USA, Univision
|Paramount+, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX
|22:10 h ET
|Estados Unidos – Centro
|CBS Sports Golazo
|TUDN USA, Univision
|Paramount+, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX
|21:10 h CT
|Estados Unidos – Pacífico
|CBS Sports Golazo
|TUDN USA, Univision
|Paramount+, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX
|19:10 h PT
¿A qué hora juega Club América vs. Pumas UNAM HOY 7 de noviembre?
El silbatazo inicial está fijado para las 21:10 horas de CDMX. Esa franja equivale a las 23:10 horas del Este de Estados Unidos, las 22:10 del Centro y las 20:00 del Pacífico estadounidense.
|País o zona horaria
|Hora de inicio
|Día
|México: CDMX y centro
|9:10 p. m.
|Sábado, 7 de noviembre
|México: Pacífico
|8:10 p. m.
|Sábado, 7 de noviembre
|Estados Unidos: hora del Este (ET)
|10:10 p. m.
|Sábado, 7 de noviembre
|Estados Unidos: hora del Centro (CT)
|9:10 p. m.
|Sábado, 7 de noviembre
|Estados Unidos: montaña (MT)
|8:10 p. m.
|Sábado, 7 de noviembre
|Estados Unidos: Pacífico (PT)
|7:10 p. m.
|Sábado, 7 de noviembre