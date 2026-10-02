Colombia y Paraguay se enfrentan este viernes 2 de octubre en un amistoso internacional FIFA que reúne a dos selecciones históricas de Conmebol. El partido se juega en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey desde las 7:00 p. m. de Bogotá y promete ser una prueba clave en la preparación de ambos equipos. ¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO? Te comparto la lista de horarios por país, canales de TV abierta, cable y streaming online para seguir la cobertura desde el lugar que te encuentres.
¿Dónde ver Colombia-Paraguay EN VIVO GRATIS por TV abierta y Streaming Online?
Colombia vs. Paraguay se juega este viernes 2 de octubre de 2026, a las 7:00 p. m. de Colombia y Perú, en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey. La disponibilidad cambia según el territorio y el operador, por lo que conviene verificar la guía de programación y si la plataforma exige suscripción.
|País o territorio
|TV
|Streaming / online
|Colombia
|Gol Caracol / Caracol TV y Canal RCN
|Caracol Play, Ditu, GolCaracol.com, RCN En Vivo, Deportes RCN online; también se anunciaron señales oficiales en YouTube de Gol Caracol y RCN Deportes
|Paraguay
|GEN y Trece
|Web/plataformas digitales de GEN
|Estados Unidos
|No se confirma un canal lineal único en las fuentes consultadas
|Fanatiz y Triller TV
|Argentina
|TyC Sports
|TyC Sports Play
|Centroamérica
|Repretel
|Fanatiz
|México
|—
|Triller TV+
|Perú
|Sin señal local confirmada
|Sin plataforma local confirmada
¿A qué hora juega Colombia vs. Paraguay hoy por amistoso internacional FIFA?
Colombia vs. Paraguay se juega hoy, viernes 2 de octubre de 2026, a las 7:00 p. m. de Colombia y Perú, por un amistoso internacional de la fecha FIFA en Nueva Jersey. El encuentro se disputa en el Sports Illustrated Stadium, en Harrison, Estados Unidos.
|País / zona
|Hora
|Día
|Colombia
|7:00 p. m.
|Viernes 2 de octubre
|Perú
|7:00 p. m.
|Viernes 2 de octubre
|Ecuador
|7:00 p. m.
|Viernes 2 de octubre
|Estados Unidos (Este / Nueva York)
|8:00 p. m.
|Viernes 2 de octubre
|Venezuela
|8:00 p. m.
|Viernes 2 de octubre
|Bolivia
|8:00 p. m.
|Viernes 2 de octubre
|Paraguay
|9:00 p. m.
|Viernes 2 de octubre
|Chile
|9:00 p. m.
|Viernes 2 de octubre
|Argentina
|9:00 p. m.
|Viernes 2 de octubre
|Uruguay
|9:00 p. m.
|Viernes 2 de octubre
|Brasil (Brasilia / São Paulo)
|9:00 p. m.
|Viernes 2 de octubre
|México (CDMX)
|6:00 p. m.
|Viernes 2 de octubre
|Costa Rica
|6:00 p. m.
|Viernes 2 de octubre
|Guatemala
|6:00 p. m.
|Viernes 2 de octubre
|El Salvador
|6:00 p. m.
|Viernes 2 de octubre
|Honduras
|6:00 p. m.
|Viernes 2 de octubre
|Panamá
|7:00 p. m.
|Viernes 2 de octubre
|España peninsular
|2:00 a. m.
|Sábado 3 de octubre