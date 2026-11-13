Revisa esta nota para que sepas a qué hora inicia y qué canal transmite el duelo Colombia vs. Chile por un amistoso internacional correspondiente a fecha FIFA 2026. (Foto: Composición Canva - Depor)
Revisa esta nota para que sepas a qué hora inicia y qué canal transmite el duelo Colombia vs. Chile por un amistoso internacional correspondiente a fecha FIFA 2026. (Foto: Composición Canva - Depor)

Por un amistoso internacional correspondiente a fecha FIFA 2026, se enfrentarán Colombia y Chile este viernes 13 de noviembre en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Como se trata de un partido imperdible, conoce a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El Colombia vs. Chile por un amistoso internacional correspondiente a fecha FIFA 2026 promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Depor)
El Colombia vs. Chile por un amistoso internacional correspondiente a fecha FIFA 2026 promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Depor)

¿A qué hora ver EN VIVO el duelo Colombia vs. Chile en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el duelo Colombia vs. Chile por un amistoso internacional correspondiente a fecha FIFA 2026 este viernes 13 de noviembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

  • Estados Unidos (ET): 7:00 pm                                   
  • Estados Unidos (CT): 6:00 pm
  • Estados Unidos (MT): 5:00 pm
  • Estados Unidos (PT): 4:00 pm
  • España: 1:00 am del sábado 14 de noviembre
  • México (CDMX): 6:00 pm
  • Puerto Rico: 8:00 pm
  • República Dominicana: 8:00 pm
  • Panamá: 7:00 pm
  • Costa Rica: 6:00 pm
  • El Salvador: 6:00 pm
  • Guatemala: 6:00 pm
  • Honduras: 6:00 pm
  • Nicaragua: 6:00 pm
  • Argentina: 9:00 pm
  • Brasil (Brasilia): 9:00 pm
  • Uruguay: 9:00 pm
  • Chile (Santiago): 9:00 pm
  • Paraguay: 9:00 pm
  • Bolivia: 8:00 pm
  • Venezuela: 8:00 pm
  • Ecuador: 7:00 pm
  • Perú: 7:00 pm
  • Colombia: 7:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el duelo Colombia vs. Chile?

Este viernes 13 de noviembre se podrá ver Colombia vs. Chile por un amistoso internacional correspondiente a fecha FIFA 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

  • Colombia: RCN Televisión, Deportes RCN En Vivo
  • Chile: Mega, Mega 2
  • Ecuador: Canal del Fútbol
SOBRE EL AUTOR

Soy Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP y Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo casi 10 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo online, y me especializo en artículos de actualidad, deportes y espectáculos para audiencias en EE.UU., México y España.

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