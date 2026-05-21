Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite Cruz Azul - Pumas UNAM por la ida de la final de la Liga MX. (Foto: Composición Canva - Depor)
Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite Cruz Azul - Pumas UNAM por la ida de la final de la Liga MX. (Foto: Composición Canva - Depor)

Por la ida de la final de la Liga MX, Cruz Azul y Pumas UNAM se enfrentarán este jueves 21 de mayo en el Estadio Ciudad de los Deportes. Debido a ello, en esta nota descubrirás a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El Cruz Azul - Pumas UNAM por la ida de la final de la Liga MX es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Depor)
El Cruz Azul - Pumas UNAM por la ida de la final de la Liga MX es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Depor)

¿A qué hora ver EN VIVO el Cruz Azul - Pumas UNAM en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Cruz Azul - Pumas UNAM por la ida de la final de la Liga MX este jueves 21 de mayo, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

  • Estados Unidos (ET): 10:00 pm
  • Estados Unidos (CT): 9:00 pm
  • Estados Unidos (MT): 8:00 pm
  • Estados Unidos (PT): 7:00 pm
  • México (CDMX): 8:00 pm
  • Puerto Rico: 10:00 pm
  • Costa Rica: 8:00 pm
  • República Dominicana: 10:00 pm
  • El Salvador: 8:00 pm
  • Guatemala: 8:00 pm
  • Honduras: 8:00 pm
  • Nicaragua: 8:00 pm
  • Panamá: 9:00 pm
  • Argentina: 11:00 pm
  • Brasil (Brasilia): 11:00 pm
  • Uruguay: 11:00 pm
  • Chile (Santiago): 10:00 pm
  • Paraguay: 11:00 pm
  • Bolivia: 10:00 pm
  • Venezuela: 10:00 pm
  • Ecuador: 9:00 pm
  • Perú: 9:00 pm
  • Colombia: 9:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Cruz Azul - Pumas UNAM?

Este jueves 21 de mayo se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el Cruz Azul - Pumas UNAM por la ida de la final de la Liga MX a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

  • Estados Unidos: CBS Sports Network, fuboTV, TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, Univision, Univision NOW, ViX
  • México: Canal 5 Televisa, Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, TUDN, TUDN En Vivo, ViX Mexico
  • Costa Rica: TUDN, Azteca Deportes En Vivo, ViX
  • El Salvador: TUDN, Azteca Deportes En Vivo, ViX
  • Guatemala: TUDN, Azteca Deportes En Vivo, ViX
  • Honduras: TUDN, Azteca Deportes En Vivo, ViX
  • Nicaragua: TUDN, Azteca Deportes En Vivo, ViX
  • República Dominicana: TUDN, Azteca Deportes En Vivo, ViX
  • Panamá: TUDN, Azteca Deportes En Vivo, ViX
  • Puerto Rico: CBS Sports Network, ViX, NAICOM
SOBRE EL AUTOR

Soy Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP y Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo casi 10 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo online, y me especializo en artículos de actualidad, deportes y espectáculos para audiencias en EE.UU., México y España.

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