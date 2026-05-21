Por la ida de la final de la Liga MX, Cruz Azul y Pumas UNAM se enfrentarán este jueves 21 de mayo en el Estadio Ciudad de los Deportes. Debido a ello, en esta nota descubrirás a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.
¿A qué hora ver EN VIVO el Cruz Azul - Pumas UNAM en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Cruz Azul - Pumas UNAM por la ida de la final de la Liga MX este jueves 21 de mayo, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 10:00 pm
- Estados Unidos (CT): 9:00 pm
- Estados Unidos (MT): 8:00 pm
- Estados Unidos (PT): 7:00 pm
- México (CDMX): 8:00 pm
- Puerto Rico: 10:00 pm
- Costa Rica: 8:00 pm
- República Dominicana: 10:00 pm
- El Salvador: 8:00 pm
- Guatemala: 8:00 pm
- Honduras: 8:00 pm
- Nicaragua: 8:00 pm
- Panamá: 9:00 pm
- Argentina: 11:00 pm
- Brasil (Brasilia): 11:00 pm
- Uruguay: 11:00 pm
- Chile (Santiago): 10:00 pm
- Paraguay: 11:00 pm
- Bolivia: 10:00 pm
- Venezuela: 10:00 pm
- Ecuador: 9:00 pm
- Perú: 9:00 pm
- Colombia: 9:00 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el Cruz Azul - Pumas UNAM?
Este jueves 21 de mayo se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el Cruz Azul - Pumas UNAM por la ida de la final de la Liga MX a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: CBS Sports Network, fuboTV, TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, Univision, Univision NOW, ViX
- México: Canal 5 Televisa, Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, TUDN, TUDN En Vivo, ViX Mexico
- Costa Rica: TUDN, Azteca Deportes En Vivo, ViX
- El Salvador: TUDN, Azteca Deportes En Vivo, ViX
- Guatemala: TUDN, Azteca Deportes En Vivo, ViX
- Honduras: TUDN, Azteca Deportes En Vivo, ViX
- Nicaragua: TUDN, Azteca Deportes En Vivo, ViX
- República Dominicana: TUDN, Azteca Deportes En Vivo, ViX
- Panamá: TUDN, Azteca Deportes En Vivo, ViX
- Puerto Rico: CBS Sports Network, ViX, NAICOM