El Estadio Riyadh Air Metropolitano se vestirá de gala este domingo 8 de noviembre para albergar el choque más esperado de la duodécima jornada de LaLiga EA Sports. En un duelo donde está en juego el liderato, el Atlético de Madrid y el Barcelona protagonizarán una batalla directa por la cima del campeonato. La escuadra blaugrana llega como líder absoluto con 30 unidades, pero tiene pisándole los talones al equipo colchonero, que suma 28 puntos. Una caída para cualquiera de los dos representaría un duro revés en la lucha por el título, por lo que salir a buscar la victoria desde el primer minuto será una obligación.

Para este compromiso de alto voltaje, el cuadro culé dirigido por Hansi Flick tendrá que lidiar con la sensible ausencia de Rodri en el centro del campo debido a una lesión. Esta baja forzará al estratega alemán a reconfigurar su medular para no ceder el dominio del esférico y lograr abastecer a sus piezas más letales en ataque: Lamine Yamal y el capitán Raphinha. Ambos futbolistas, especialistas en desequilibrar y moverse con inteligencia ante presiones asfixiantes, serán las principales cartas ofensivas para la causa visitante.

Por su parte, el elenco rojiblanco aterriza en este vital escenario cobijado por una inmejorable racha de resultados y con el objetivo claro de arrebatarle el primer puesto a los catalanes. Bajo la inconfundible batuta de Diego Simeone, el Atlético apelará a su característico ADN: orden, garra y una intensidad innegociable en cada sector del campo. Para el cuadro colchonero, imponer sus condiciones físicas y tácticas será la llave maestra para asegurar tres puntos de oro ante su afición.

¿Dónde ver Atlético de Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO por LaLiga?

La transmisión del partido Atlético de Madrid vs. Barcelona, que juegan hoy por LaLiga en América Latina, menos en Brasil, estará a cargo de ESPN. Por streaming, el compromiso lo puedes seguir por Disney+ Premium.

Argentina: ESPN y Disney+ Premium

Bolivia: ESPN y Disney+ Premium

Brasil: CazéTV

Chile: ESPN y Disney+ Premium

Colombia: ESPN y Disney+ Premium

Costa Rica: ViX y Sky Sports

Ecuador: ESPN y Disney+ Premium

El Salvador: ViX y Sky Sports

Guatemala: ViX y Sky Sports

Honduras: ViX y Sky Sports

México: Sky Sports, Sky+ e Izzi.

Nicaragua: ViX y Sky Sports

Panamá: ViX y Sky Sports

Paraguay: ESPN y Disney+ Premium

Perú: ESPN y Disney+ Premium

Puerto Rico: ESPN Deportes y NAICON

España: DAZN Spain, Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LaLiga TV.

Uruguay: ESPN y Disney+ Premium

Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV y ESPN App

Venezuela: ESPN y Disney+ Premium

MADRID, COMUNIDAD DE MADRID (ESPAÑA), 8/11/2026. Guía de canales y horarios del partido Barcelona vs. Atlético de Madrid que se realizará hoy por LaLiga desde el Estadio Riyadh Air Metropolitano. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

¿En qué canal transmiten Atlético de Madrid vs. Barcelona ONLINE en México?

En México, puedes ver el partido entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona de manera online (vía streaming) a través de las plataformas Sky+ y la aplicación izzi go. Si deseas sintonizar el encuentro por televisión de paga, la transmisión en vivo estará a cargo de los canales de Sky Sports y la señal de izzi.

¿En qué canal transmiten Atlético de Madrid vs. Barcelona ONLINE en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el duelo entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona se podrá disfrutar en vivo y de manera online a través de ESPN+, la plataforma principal que transmite LaLiga con narración en inglés y español, o mediante la ESPN App ingresando con una suscripción activa o las credenciales de un proveedor de TV de paga afiliado. Como alternativas digitales adicionales, el encuentro también estará disponible en los servicios de streaming de televisión en vivo Fubo y Sling TV, los cuales incluyen el canal ESPN Deportes dentro de sus paquetes de programación para seguir todas las acciones en tiempo real.

Horarios del partido Atlético de Madrid vs. Barcelona

El duelo entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona, correspondiente a la jornada 12 de LaLiga, está programado para el domingo 8 de noviembre de 2026. A continuación, los horarios por región:

México: 14:00 horas (Centro de México), 13:00 horas (Pacífico) y 12:00 horas (Noroeste).

Estados Unidos: 15:00 horas (ET), 14:00 horas (CT), 13:00 horas (MT) y 12:00 horas (PT).

Costa Rica: 14:00 horas

El Salvador: 14:00 horas

Guatemala: 14:00 horas

Honduras: 14:00 horas

Nicaragua: 14:00 horas

Panamá: 15:00 horas

Colombia: 15:00 horas

Ecuador: 15:00 horas

Perú: 15:00 horas

Bolivia: 16:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Brasil: 17:00 horas

Chile: 17:00 horas

Paraguay: 17:00 horas

Uruguay: 17:00 horas

España: 21:00 horas

El partido entre Atlético de Madrid y FC Barcelona se podrá seguir EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO este domingo 8 de noviembre por la jornada 12 de LaLiga EA Sports 2026-27. La Transmisión estará disponible en España a través de Movistar Plus+; en Sudamérica, por ESPN y Disney+ Premium; mientras que en Estados Unidos los aficionados podrán conectarse mediante ESPN App y ESPN Deportes. En México, Centroamérica y República Dominicana, el encuentro llegará por SKY Sports y su servicio de streaming SKY Plus, con opciones para seguir el duelo desde televisión, celulares y otros dispositivos compatibles. (VIDEO DE X: @FCBarcelona)