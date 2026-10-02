La Selección de Guatemala visita a su similar de Surinam este viernes 2 de octubre, desde las 16:00 Tiempo del Centro / 6 pm ET / 3 pm PT, en el Estadio Dr. Ir. Franklin Essed de Paramaribo, en partido válido por la Jornada 3 del Grupo B (Liga A) de la Liga de Naciones Concacaf 2026-27 . La Bicolor llega motivada tras aplastar 6-0 a El Salvador y quiere arrebatarle el liderato del sector a De Natio, que ha mostrado un nivel sumamente competitivo y se posiciona como el rival directo a vencer en este cierre de la fase de grupos. Si quieres ver el partido Guatemala vs. Surinam EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE por TV abierta y streaming online en diferentes países, revisa qué canales están disponibles, dónde verlo y todos los detalles del encuentro.

Señal de FOX EN VIVO por Internet para ver la transmisión de Guatemala vs. Surinam en directo, este 2 de octubre, por la Jornada 3 de Concacaf Nations League. (Foto: Imagen creada por Gestión Mix)

¿Dónde ver Guatemala vs. Surinam EN VIVO GRATIS por TV abierta y streaming online?

Guatemala vs. Surinam se juega este viernes 2 de octubre en el Estadio Dr. Ir. Franklin Essed de Paramaribo, válido por la Fecha 3 del Grupo B de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026-27. El inicio está programado para las 19:00 en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay; 18:00 en Bolivia, Chile y Venezuela; y 17:00 en Perú, Colombia y Ecuador.

País o región TV disponible Streaming online disponible Guatemala FOX Guatemala YouTube, CONCACAF GO Surinam SCCN, TV2 Suriname Bluu, YouTube, CONCACAF GO Argentina -- VPN Bolivia -- VPN Perú -- VPN Colombia -- VPN Ecuador -- VPN Chile -- VPN Uruguay -- VPN Paraguay -- VPN Brasil -- VPN México -- YouTube, CONCACAF GO Estados Unidos Fox Sports 2 fuboTV, ViX, FOX One, YouTube, CONCACAF GO España -- YouTube, CONCACAF GO

En territorio guatemalteco y surinamés, las alternativas principales son FOX, SCCN y TV2. Para verlo online de forma oficial, las opciones informadas son Bluu, YouTube, CONCACAF GO.

En Perú, Colombia, Ecuador, Chile, Uruguay y otros mercados sudamericanos, la única opción es utilizar un VPN para conectarse a cualquiera de las señales disponibles que transmitirán el encuentro. Perú, Colombia y Ecuador lo reciben desde las 17:00; Bolivia, Chile y Venezuela desde las 18; y Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, desde las 19:00.

¿A qué hora juega Guatemala vs. Surinam EN VIVO HOY por fecha FIFA 2026?

19.00: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

18.00: Chile, Bolivia Venezuela y Estados Unidos (Este-EST)

17.00: Ecuador, Perú, Colombia y Estados Unidos (Central-CST)

16.00: México y Estados Unidos (Montaña-MST)

15.00: Estados Unidos (Pacífico-PST)

Señal de FOX Deportes EN VIVO para ver la transmisión de Guatemala vs. Surinam EN DIRECTO, este viernes 2 de octubre, por la Jornada 3 de la Concacaf Nations League. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)

Posibles alineaciones de Guatemala y Surinam por Concacaf Nations League

Guatemala: Nicholas Hagen; Aaron Herrera, José Pinto, Nicolás Samayoa, José Morales; Antonio de Jesús “Chucho” López, José Rosales, Jorge Aparicio, Alejandro Galindo (o William Fajardo); Olger Escobar, Rubio Rubín. Entrenador: Luis Fernando Tena.

Surinam: Etienne Vaessen; Damil Dankerlui (o Liam van Gelderen), Radinio Balker, Myenty Abena, Ridgeciano Haps (o Shaquille Pinas); Denzel Jubitana, Immanuel Pherai, Kenneth Paal, Dion Malone; Justin Lonwijk, Gyrano Kerk. Entrenador: Stanley Menzo.