Este miércoles 16 de septiembre, no te pierdas la definición de un nuevo torneo en la Concacaf. Desde el NU Stadium de Miami, mira el partido de Inter Miami vs. Cruz Azul por la Campeones Cup 2026 , encuentro que enfrenta al vigente campeón de la MLS contra el de la Liga MX, en un duelo imperdible y de pronóstico reservado entre dos equipos que atraviesan un buen momento en sus respectivos torneos locales. A continuación, te dejaré con la hora y canales para seguir este juego minuto a minuto .

Inter Miami vs. Cruz Azul por la final de la Campeones Cup. (Composición: Depor)

¿Dónde ver Inter Miami vs. Cruz Azul EN VIVO por Campeones Cup 2026?

El Inter Miami vs. Cruz Azul, por la Campeones Cup 2026, se disputará este miércoles 16 de septiembre en el Nu Stadium de Miami. El encuentro comenzará a las 8:00 p. m. ET en Estados Unidos, equivalente a las 6:00 p. m. en Ciudad de México y 7:00 p. m. en Perú, Colombia y Ecuador.

En México, la transmisión estará disponible por Canal 5 en televisión abierta y TUDN en TV de paga, además de la señal global de Apple TV.

En Estados Unidos, el partido podrá verse mediante Apple TV, plataforma que transmite globalmente la Campeones Cup 2026. La MLS confirmó que el torneo está disponible a través de Apple TV en Estados Unidos, México y más de 100 países y regiones. La transmisión también está disponible en Canadá, España, Latinoamérica y el Caribe mediante Apple TV, de acuerdo con la ficha oficial del encuentro.

País / región Hora local Canal / Streaming México 6:00 p. m. Canal 5, TUDN y Apple TV Estados Unidos 8:00 p. m. ET Apple TV España 2:00 a. m.

(17 de septiembre) Apple TV Canadá 8:00 p. m. ET / 5:00 p. m. PT Apple TV Centroamérica 6:00 p. m. Apple TV El Caribe 7:00–9:00 p. m.

, según país Apple TV Argentina 9:00 p. m. Apple TV Chile 9:00 p. m. Apple TV Colombia 7:00 p. m. Apple TV Ecuador 7:00 p. m. Apple TV Paraguay 9:00 p. m. Apple TV Perú 7:00 p. m. Apple TV Uruguay 9:00 p. m. Apple TV Venezuela 8:00 p. m. Apple TV

Inter Miami vs. Cruz Azul: posibles alineaciones

Inter Miami: St. Clair; Fray, Casemiro, Micael, Reguilon; De Paul, Bright, Segovia; Suarez, Messi, Berterame.

St. Clair; Fray, Casemiro, Micael, Reguilon; De Paul, Bright, Segovia; Suarez, Messi, Berterame. Cruz Azul: Mier; Marquez, Ditta, Orozco, Piovi, Campos; Rotondi, Lira, Rodriguez; Ibanez, Ebere.