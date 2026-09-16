Consulta dónde ver Inter Miami vs. Cruz Azul en vivo y en directo, este miércoles 16 de septiembre, por la Campeones Cup 2026 desde el NU Stadium de Miami. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)
Consulta dónde ver Inter Miami vs. Cruz Azul en vivo y en directo, este miércoles 16 de septiembre, por la Campeones Cup 2026 desde el NU Stadium de Miami. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)

Este miércoles 16 de septiembre, no te pierdas la definición de un nuevo torneo en la Concacaf. Desde el NU Stadium de Miami, mira el partido de Inter Miami vs. Cruz Azul por la Campeones Cup 2026, encuentro que enfrenta al vigente campeón de la MLS contra el de la Liga MX, en un duelo imperdible y de pronóstico reservado entre dos equipos que atraviesan un buen momento en sus respectivos torneos locales. A continuación, te dejaré con la hora y canales para seguir este juego minuto a minuto.

Inter Miami vs. Cruz Azul por la final de la Campeones Cup. (Composición: Depor)
Inter Miami vs. Cruz Azul por la final de la Campeones Cup. (Composición: Depor)

¿Dónde ver Inter Miami vs. Cruz Azul EN VIVO por Campeones Cup 2026?

El Inter Miami vs. Cruz Azul, por la Campeones Cup 2026, se disputará este miércoles 16 de septiembre en el Nu Stadium de Miami. El encuentro comenzará a las 8:00 p. m. ET en Estados Unidos, equivalente a las 6:00 p. m. en Ciudad de México y 7:00 p. m. en Perú, Colombia y Ecuador.

En México, la transmisión estará disponible por Canal 5 en televisión abierta y TUDN en TV de paga, además de la señal global de Apple TV.

En Estados Unidos, el partido podrá verse mediante Apple TV, plataforma que transmite globalmente la Campeones Cup 2026. La MLS confirmó que el torneo está disponible a través de Apple TV en Estados Unidos, México y más de 100 países y regiones. La transmisión también está disponible en Canadá, España, Latinoamérica y el Caribe mediante Apple TV, de acuerdo con la ficha oficial del encuentro.

País / regiónHora localCanal / Streaming
México6:00 p. m.Canal 5, TUDN y Apple TV
Estados Unidos8:00 p. m. ETApple TV
España2:00 a. m.
(17 de septiembre)		Apple TV
Canadá8:00 p. m. ET / 5:00 p. m. PTApple TV
Centroamérica6:00 p. m.Apple TV
El Caribe7:00–9:00 p. m.
, según país		Apple TV
Argentina9:00 p. m.Apple TV
Chile9:00 p. m.Apple TV
Colombia7:00 p. m.Apple TV
Ecuador7:00 p. m.Apple TV
Paraguay9:00 p. m.Apple TV
Perú7:00 p. m.Apple TV
Uruguay9:00 p. m.Apple TV
Venezuela8:00 p. m.Apple TV

Inter Miami vs. Cruz Azul: posibles alineaciones

  • Inter Miami: St. Clair; Fray, Casemiro, Micael, Reguilon; De Paul, Bright, Segovia; Suarez, Messi, Berterame.
  • Cruz Azul: Mier; Marquez, Ditta, Orozco, Piovi, Campos; Rotondi, Lira, Rodriguez; Ibanez, Ebere.
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