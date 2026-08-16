Este domingo 16 de agosto, el Estadio Wembley de Londres se pintará de rojo y celeste para ver el partido de Manchester City vs. Arsenal por la final de la Community Shield 2026, que tendrá cara a cara al vigente campeón de la Premier League contra el vigente campeón de la FA Cup. A continuación, revisa los horarios y canales de transmisión para seguir este partido minuto a minuto.
¿Dónde ver Manchester City vs. Arsenal EN VIVO por la Community Shield?
Estos son los principales canales de TV para ver el partido del Manchester City vs. Arsenal por la final de la Community Shield 2026 de este domingo 16 de agosto.
- España: DAZN en directo.
- México: TNT Sports y HBO Max. TNT Sports mantiene los derechos de la Community Shield en México.
- Estados Unidos: ESPN y ESPN Deportes; también mediante la app de ESPN.
- Latinoamérica: ESPN y Disney+ — la señal de ESPN está disponible a través del hub de ESPN en Disney+ en Latinoamérica.
- Centroamérica: ESPN / Disney+; en determinados mercados también puede existir cobertura de TNT Sports/HBO Max según el país.
- El Caribe: ESPN / Disney+, sujeto a la disponibilidad de ESPN en cada territorio.
Manchester City vs. Arsenal: horarios de la Community Shield
|País / Región
|Hora de inicio
|España
|16:00
|Estados Unidos (Tiempo del Este)
|10:00
|México
|08:00
|Argentina
|11:00
|Chile
|10:00
|Colombia
|09:00
|Ecuador
|09:00
|Centroamérica
|08:00
|El Caribe
|10:00
|Paraguay
|10:00
|Perú
|09:00
|Venezuela
|10:00
|Uruguay
|11:00
Manchester City vs. Arsenal: alineaciones probables
- Manchester City: Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Marc Guéhi, Josko Gvardiol; Elliot Anderson, Mateo Kovacic; Antoine Semenyo, Rayan Cherki, Jérémy Doku; Erling Haaland.
- Arsenal: David Raya; BenWhite, Christian Mosquera, Gabriel, Riccardo Calafiori; Declan Rice, Bruno Guimaraes; Mikel Merino, Martín Zubimendi, Martin Odegaard; Kai Havertz.
Historial de títulos del Man. City y Arsenal en la Community Shield
- Manchester City: 7 Community Shields — 1937, 1968, 1972, 2012, 2018, 2019 y 2024. La FA confirma que su último título fue en 2024.
- Arsenal: 17 Community Shields — es el segundo club con más títulos en la historia de la competición, solo por detrás del Manchester United (21).