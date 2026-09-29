Dónde mirar por TV y streaming online el partido amistoso fecha FIFA entre México vs. Perú EN VIVO y EN DIRECTO este martes 29 de septiembre en el Sports Illustrated Stadium – Harrison, Nueva Jersey. (Foto: Composición Depor)
Dónde mirar por TV y streaming online el partido amistoso fecha FIFA entre México vs. Perú EN VIVO y EN DIRECTO este martes 29 de septiembre en el Sports Illustrated Stadium – Harrison, Nueva Jersey. (Foto: Composición Depor)

La Selección Mexicana juega ante Perú en Nueva Jersey, en un amistoso clave del MexTour 2026, este martes 29 de septiembre a partir de las 19:00 horas (CDMX), 20:00 horas en Perú/Ecuador/Colombia, en el Sports Illustrated Stadium – Harrison, Nueva Jersey, válido por una fecha más de amistosos FIFA. ¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE? Te comparto la lista de canales de televisión por señal abierta, cable y streaming online por país para seguir la cobertura desde diferentes plataformas digitales.

A través del MexTour, el Tri ha fortalecido su vínculo con una de las comunidades mexicanas más numerosas y apasionadas del país, convirtiendo cada partido en una cita de alto impacto deportivo, comercial y mediático. La cercanía con East Rutherford —ciudad de Nueva Jersey en la que México ya disputó 13 encuentros— refuerza el peso histórico de la zona antes de este nuevo compromiso en Harrison.

El contexto demográfico también eleva la relevancia del México vs. Perú. Nueva Jersey concentra una importante comunidad peruana en Estados Unidos, mientras que Harrison y sus alrededores destacan por su amplia presencia latina. El resultado es un escenario con condiciones ideales para reunir a dos aficiones identificadas con sus selecciones, proyectar un ambiente de gran convocatoria y darle una dimensión especial al partido.

¿Dónde ver México-Perú EN VIVO GRATIS por TV y Streaming Online por fecha FIFA?

México vs. Perú se juega el martes 29 de septiembre de 2026 en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey. El inicio está previsto para las 19:00 en México (centro) y las 20:00 en Perú; hay alternativas confirmadas de TV abierta, paga y streaming según el territorio.

País / territorioHora localTV abiertaTV de pagaStreaming online
México19:00Canal 5, Azteca 7TUDNAmazon Prime Video, Claro Sports Premium, ViX Premium; App/portal de TV Azteca
Perú20:00América TV: canal 4 y 704 HDAmérica tvGO
Estados Unidos20:00 ET / 17:00 PTUnivisionTUDNViX, TUDN.com y app de TUDN
Resto de LatinoaméricaSegún huso horarioSin señal regional confirmada en la información revisadaSin señal regional confirmadaRevisar disponibilidad y geobloqueo de ViX, Prime Video y Claro Sports según el país

La emisión mexicana estará disponible en Canal 5 y Azteca 7 por TV abierta, con TUDN como opción de televisión de paga. En digital, las alternativas reportadas incluyen Prime Video, Claro Sports Premium y ViX Premium; la disponibilidad exacta puede depender de la suscripción y del territorio.

En Perú, la señal confirmada es América TV, tanto en su canal 4 de señal abierta como en 704 HD, mientras que la plataforma oficial para verlo online es América tvGO.

Para Estados Unidos, TUDN informa transmisión televisiva por Univision y TUDN, además de acceso digital mediante tudn.com, la app de TUDN y ViX.

¿A qué hora juega México-Perú EN VIVO HOY 29 de septiembre en Nueva Jersey?

México vs. Perú se juega el martes 29 de septiembre de 2026 en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey. El pitazo inicial está fijado para las 19:00 horas del centro de México, equivalentes a las 20:00 en Perú y 21:00 en la costa este de Estados Unidos.

País o zonaHora del partidoDía
México (centro: CDMX)19:00Martes 29 de septiembre
México (Pacífico)17:00Martes 29 de septiembre
Perú20:00Martes 29 de septiembre
Colombia20:00Martes 29 de septiembre
Ecuador20:00Martes 29 de septiembre
Estados Unidos (Este: Nueva York, Miami)21:00Martes 29 de septiembre
Estados Unidos (Centro: Chicago, Dallas)20:00Martes 29 de septiembre
Estados Unidos (Montaña: Denver)19:00Martes 29 de septiembre
Estados Unidos (Pacífico: Los Ángeles, Las Vegas)18:00Martes 29 de septiembre
Venezuela21:00Martes 29 de septiembre
Bolivia21:00Martes 29 de septiembre
Chile22:00Martes 29 de septiembre
Paraguay22:00Martes 29 de septiembre
Argentina22:00Martes 29 de septiembre
Uruguay22:00Martes 29 de septiembre
Brasil (Brasilia, São Paulo, Río)22:00Martes 29 de septiembre
España peninsular03:00Miércoles 30 de septiembre
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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