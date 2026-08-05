¿Dónde se vio AC Milan vs. Inter de Milán? ¿Qué canales transmitieron este amistoso internacional? Recuerda que pudiste disfrutar este compromiso a través de la señal de Disney+, así como DSports y la plataforma DGO en Sudamérica, además de DAZN en España. ¿A qué hora se pudo ver el partido? En Perú, Colombia y Ecuador comenzó a las 6:05 a.m.; en México a las 5:05 a.m.; en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay a las 8:05 a.m.; y en España a la 1:05 p.m.. El duelo se disputó este miércoles 5 de agosto como parte de la pretemporada de ambos clubes.

AC Milan vs. Inter: previa del partido

¿Dónde ver AC Milan vs. Inter en Perú?

Los aficionados peruanos podrán seguir el amistoso entre AC Milan vs. Inter a través de la señal de Disney+ y DSPORTS. Además, estará disponible mediante la plataforma oficial DGO para quienes prefieran verlo por internet.

¿Dónde ver AC Milan vs. Inter en Argentina?

En Argentina, el encuentro podrá verse por Disney+ y DSPORTS. También estará disponible en streaming a través de DGO.

¿Dónde ver AC Milan vs. Inter en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán seguir el compromiso por Disney+ y DSPORTS. Asimismo, estará disponible mediante la plataforma DGO.

¿Dónde ver AC Milan vs. Inter en Ecuador?

En Ecuador, la transmisión del partido estará a cargo de Disney+ y DSPORTS. Además, los usuarios podrán seguirlo mediante DGO.

¿Dónde ver AC Milan vs. Inter en Paraguay?

Los hinchas paraguayos podrán seguir el encuentro por Disney+ y DSPORTS. Asimismo, estará disponible en streaming mediante DGO.

¿Dónde ver AC Milan vs. Inter en España?

En territorio español, el partido podrá verse a través de la plataforma de DAZN.

¿Dónde ver AC Milan vs. Inter en México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir las alternativas del encuentro a través de la transmisión en vivo por plataformas deportivas habilitadas como DAZN o servicios de streaming autorizados.

¿Dónde ver AC Milan vs. Inter en Chile?

En Chile, el compromiso podrá verse por Disney+ y DSPORTS. Además, la plataforma DGO ofrecerá la transmisión en vivo del amistoso.

¿Dónde ver AC Milan vs. Inter en Venezuela?

Los aficionados venezolanos podrán seguir el partido mediante Disney+ y DSPORTS. Asimismo, DGO permitirá acceder a la transmisión en vivo desde computadoras, celulares, tablets y Smart TV.

Con transmisión de DSports, Milan vs. Inter se enfrentan en el derbi (Video: AC Milan)