La Selección de Guatemala ya se encuentra en Estados Unidos para preparar su estreno en la Concacaf Nations League 2026 ante Jamaica, un duelo clave para el arranque de la Azul y Blanco en el torneo regional. El equipo guatemalteco debutará este viernes 25 de septiembre en el National Stadium, con inicio programado para las 7:00 p. m. de Centroamérica y 8:00 p. m. del Este de Estados Unidos (ET) , de acuerdo con el calendario oficial de Concacaf. Conoce cómo ver por TV y dónde seguir la transmisión del partido EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE desde cualquier plataforma online.

¿Dónde ver Guatemala vs. Jamaica EN VIVO y EN DIRECTO por TV y Streaming Online?

Jamaica vs. Guatemala se juega este viernes 25 de septiembre de 2026 por la primera fecha de la Concacaf Nations League 2026/27 . Conoce los canales de TV abierta, cable y streaming online disponibles para seguir la cobertura desde el lugar que te encuentres.

País / región TV Streaming online Guatemala FOX Plataformas FOX habilitadas por el operador; Tigo ONEtv y Claro video, según plan contratado Centroamérica: Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y Belice FOX Plataformas de streaming de FOX disponibles en cada mercado, sujetas a operador Jamaica Por confirmar Por confirmar Estados Unidos FOX Soccer Plus FOX Sports digital; ViX; Fubo con FOX Soccer Plus Australia — YouTube de Concacaf Irlanda — YouTube de Concacaf Perú, Colombia y Ecuador Por confirmar Por confirmar

La selección guatemalteca visitará a Jamaica en Kingston. Concacaf fijó el inicio para las 20:00 hora local de Jamaica, equivalente a las 18:00 en Guatemala y a las 19:00 en Perú, Colombia y Ecuador.

Para la audiencia guatemalteca, la referencia principal es FOX. Concacaf anunció que FOX Latinoamérica posee los derechos de la Nations League en Centroamérica y que emitirá partidos tanto por televisión como por streaming; la programación local también apunta a disponibilidad mediante Tigo ONEtv y Claro video, siempre que el paquete contratado incluya la señal.

En Estados Unidos, la señal lineal reportada es FOX Soccer Plus. Como alternativas digitales figuran FOX Sports online, ViX y Fubo, aunque el acceso puede requerir una suscripción o credenciales de un proveedor de TV.

¿A qué hora juega Guatemala vs Jamaica EN VIVO HOY por la CONCACAF Nations League 2026?

Jamaica vs. Guatemala se jugará el viernes 25 de septiembre de 2026, por la fase de grupos de la Concacaf Nations League 2026/27. El pitazo inicial está fijado para las 8:00 p. m. en Kingston, Jamaica (UTC-5), en el National Stadium.

País o región Hora local Fecha Jamaica 8:00 p. m. Viernes 25 de septiembre Perú, Colombia, Ecuador, Panamá 8:00 p. m. Viernes 25 de septiembre México (CDMX) 7:00 p. m. Viernes 25 de septiembre Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Nicaragua 7:00 p. m. Viernes 25 de septiembre Bolivia, Venezuela, República Dominicana 9:00 p. m. Viernes 25 de septiembre Estados Unidos (ET: Miami, Nueva York) / Canadá oriental 9:00 p. m. Viernes 25 de septiembre Estados Unidos (CT) 8:00 p. m. Viernes 25 de septiembre Estados Unidos (MT) 7:00 p. m. Viernes 25 de septiembre Estados Unidos (PT: Los Ángeles) 6:00 p. m. Viernes 25 de septiembre Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay 10:00 p. m. Viernes 25 de septiembre Brasil (Brasilia) 10:00 p. m. Viernes 25 de septiembre España peninsular 3:00 a. m. Sábado 26 de septiembre