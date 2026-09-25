El Estadio Nacional Chelato Uclés se viste de gala para albergar el partido entre Honduras y Surinam, este viernes 25 de septiembre por la primera jornada de la Concacaf Nations League. El conjunto dirigido por José Francisco Molina tiene la ilusión de empezar el camino por el torneo con un triunfo, sobre todo porque contará con el aliento de sus hinchas. Una de las bajas que sufrirá el cuadro azul y blanco es la ausencia de Nixon Cruz, quien fue desconvocado por una fuerte lesión a la rodilla, y Jorge Álvarez fue llamado de emergencia.

Por su parte, Surinam busca ser la gran sorpresa en el campeonato. Buscarán ser un equipo ordenado tácticamente, con disciplina para cumplir las labores defensivas y aprovechar los espacios que pueda dejar el rival. Cuenta con jugadores rápidos que saben jugar a la espalda de los defensores.

El encuentro se convierte así en un electrizante pulso de identidades donde colisionan el orgullo centroamericano y la creciente ambición del norte de Sudamérica. Más allá de los puntos en disputa, el choque deja sobre el terreno de juego una batalla táctica de alta tensión, cargada de fricción, intensidad física y emociones a flor de piel.

¿Dónde ver Honduras vs. Surinam EN VIVO por la Concacaf Nations League 2026?

La transmisión del partido entre Honduras y Surinam, que se realizará este viernes 25 de septiembre, estará a cargo de los siguientes canales:

Honduras: Telesistema, DTVC+ y HRN.

Surinam: Bluu y SCCN

Puerto Rico: ViX

Estados Unidos: ViX

Horarios del partido Honduras vs. Surinam

Revisa los horarios del partido entre Honduras y Surinam por la Concacaf Nations League 2026 que se realizará en el Estadio Nacional Chelato Uclés:

Honduras, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y México (CDMX): 7:00 p.m.

Perú (PET), Colombia, Ecuador, Panamá y Estados Unidos (ET): 8:00 p.m.

Bolivia, Venezuela, República Dominicana y Paraguay: 9:00 p.m.

Surinam, Argentina, Chile, Uruguay y Brasil: 10:00 p.m.

España: 3:00 a. m. (sábado 26)

¿A qué hora juegan Honduras vs. Surinam en Estados Unidos?

Revisa los horarios del partido entre Honduras y Surinam en los Estados Unidos:

Zona horaria (EE. UU.) Horario Ciudades de referencia ET (Hora del Este) 21:00 Miami, Nueva York, Washington D. C. CT (Hora del Centro) 20:00 Chicago, Houston, Dallas MT (Hora de la Montaña) 19:00 Denver, Phoenix PT (Hora del Pacífico) 18:00 Los Ángeles, Las Vegas, Seattle